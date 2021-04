Noch hat man als aufmerksamer Beobachter den freien Blick auf den "Heiligen Berg". Demnächst wird jedoch neben dem neuen Kindergarten im Bad Brückenauer Stadtteil Volkers und dem früheren Schulgebäude, da also, wo jetzt noch die Abriss-Birnen und auch -Bagger zu sehen sind, das neue Volkerser Feuerwehrhaus entstehen. Planiert ist das Terrain schon, nun geht es an den Hochbau. Das in die Jahre gekommene und nicht mehr zeitgemäße Feuerwehrhaus der Ortsteilwehr wird durch einen eingeschossigen Neubau ersetzt. Ende 2021 soll das neue Feuerwehrhaus, das vom Brückenauer Weg aus erschlossen wird, fertiggestellt sein. Geplant sind 14 Stellplätze, ein Übungshof, ein Übungshydrant, Fahrradständer und eine Terrasse.