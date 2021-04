Alfred Wacker ist ein Mensch voller Passion - egal ob im Bereich der Pädagogik oder Politik. Heute feiert der gebürtige Baden-Württemberger und ehemalige 2. Bürgermeister der Kurstadt seinen 80. Geburtstag in Bad Kissingen. "Wegen Corona gibt es keine Feier, die ist auf einen späteren Zeitpunkt verschoben", sagt der Jubilar.

Ereignislos waren diese Jahre keinesfalls. "Ich bin in der Nachkriegszeit aufgewachsen. Wir mussten sehr sparsam sein", sagt er. Aber: "Diese Zeit war einfacher. Wir waren genügsam und hatten den Fokus auf das Wesentliche gelegt." Denn viele Möglichkeiten gab es in der Trümmerlandschaft, die der Weltenbrand hinterlassen hatte, nicht.

Perspektiven bei der Bundeswehr

Nach dem Abitur in Ellwangen zog es ihn zur Bundeswehr. Denn: Dort sah er Perspektiven. Als Hauptmann schied er aus dem Dienst aus. Was er in der Zeit beim Kommiss lernte, sollte sich als Weichenstellung für sein künftiges Leben erweisen. "Ich habe pädagogische Kurse absolviert und Soldaten ausgebildet", sagt der 80-Jährige.

Die erlernten Fähigkeiten zogen ihn schließlich tiefer in den pädagogischen Bereich. "Ich hatte mich dazu entschlossen, als Volksschullehrer tätig zu werden." Nach seinem Studium zog es ihn nach Bad Kissingen. Grund dafür war seine Frau Ingeborg. "Ich habe sie kennengelernt, als ich in Hammelburg auf Lehrgang war."

Lange im Stadtrat

In Bad Kissingen angekommen, verfolgte er die Politik und traf mehrfach auf den ehemaligen OB Strauss. "Das hat mir die Grundeinstellung gegeben, dass sich auf dem Weg was bewegen lässt. Ich habe gleich Anhang in der jungen Union gefunden." 1972 brachten ihn die Wähler schließlich in den Stadtrat (CSU), dem er für 36 Jahre - bis ins Jahr 2008 - angehörte. Von 1996 bis 2008 war er der 2. Bürgermeister der Kurstadt an der Saale.

In seiner aktiven Zeit geschah vieles. Rückblickend meint er: "Es wurde große Politik gemacht, sowohl wirtschaftlich, finanziell als auch baulich." Ein dickes Brett, dass es zu bohren galt, war beispielsweise die Zusammenführung der großen Kreisstadt im Rahmen der Gebietsreform.

Bildung im Fokus

Im Fokus standen für Alfred Wacker stets auch die Schulen und deren Ausstattung. Sei es der Kauf und Ausbau der US-Elementary School zur Sinnberg Grundschule, die Zusammenführung der Volksschulen Poppenroth, Garitz, Arnshausen und Reiterswiesen als Henneberg-Volksschule-Garitz oder der Ausbau der Anton-Kliegl-Mittelschule.

Am Herzen lag und liegt dem Jubilar auch der Sport. In seine aktive Zeit fiel beispielsweise der Bau der Kisssalis, zahlreiche Sportplätze und der Eishalle. "Der damalige OB meinte, dass dieses Angebot gemacht werden muss, um die Stadt in Sachen Sport breiter aufzustellen." Bei den Kissingern kam das an: "Es ging nicht nur um den Eissport, sondern auch um die Freizeit. Es war ein kleines Zentrum für Menschen von jung bis alt." Dass derzeit dort kein Betrieb stattfindet, "tut sehr weh." Alfred Wacker hofft: "Ich wünsche mir, dass wieder Betrieb reinkommt! Es ist ja nicht nur ein Angebot für die Bürger, sondern auch eine Aufwertung für die ganze Stadt."

Achten auf bestehende Bausubstanz

Die Thematik des Bauens begleitete ihn durch seine aktive Zeit hinweg. "Alle 14 Tage war eine Ausschusssitzung", sagt er. Sein Resumüe: "Innerhalb der letzten 50 Jahre hat sich Kissingen verändert. Es hat einen großen Sprung nach vorn gemacht." Den derzeitigen Kommunalpolitikern rät er: "Es ist ein neuer Architekturstil, bei den Projekten muss immer abgewogen werden, ob es auch in die Umgebung reinpasst."

Dass es am Kurhaus-Hotel vorangeht, freut den Jubilar, war es doch für ihn nach dem Abriss des Gebäudes ein stetes Anliegen, dass er auch vor den Ministerpräsidenten brachte. Im Bereich der Kernstadt finden sich weiter Fingerabdrücke des 80-Jährigen. Er und seine Fraktion brachten in den 1970er Jahren die Fußgängerzone auf den Weg. Spuren hat er auch beim Kissinger Kultur-Festival - dem Kissinger Sommer - hinterlassen: Es gab teils Skepsis, ob es finanzierbar ist, oder ob es zu groß ist.Aber letztlich ist es dann ein Selbstläufer geworden."

Tätig an vielen Schulen

Während er im Stadtrat von 1972 an seinen festen Platz hatte, sah es beruflich anders aus. Als Schulleiter und Rektor machte er in Poppenroth, in der Bad Kissinger Anton-Kliegl-Schule, der Volksschule Nüdlingen Station, bis er schließlich 1982 an seinem Hauptwirkungsort, der Henneberg-Volksschule in Bad Kissingen ankam. 23 Jahre war er dort als Schulleiter tätig.

Sein Metier war es, Schülern die Demokratie nahe- und Menschen zusammen zu bringen. "Menschen lernen am besten im Kontakt mit anderen Menschen", sagt er. Darauf richtete er seinen Unterricht aus. "Kinder lassen sich nicht nur erziehen oder bilden. Beides gehört zusammen. Dabei werden auch die vorgelebten Werte der Erwachsenen an die Kinder weitergegeben." Es gehe darum diese Werte zu leben und nicht nur vorzupredigen.