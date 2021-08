Jeden Morgen kamen einige Schülerinnen der 6. Klassen an der Mittelschule Burkardroth ins Sekretariat, um für das kommende Schuljahr ein Informations- und Hausaufgabenheft für alle Schüler zu erstellen und zu binden. Zur Erleichterung hat der Sachaufwandsträger, der Markt Burkardroth, ein Coilbindegerät angeschafft, mit dem schon der Jahresbericht, der von der ganzen Schulfamilie in "freier Zeit" zusammengestellt wird, gebunden wurde.

Schüler aus der Projektgruppe Wirtschaft freuen sich mit den Worten "Was ist denn das für ein geniales Gerät?" Als Team erledigten sie die die Arbeiten wie das Zusammensetzen und Sortieren, das Schneiden, Lochen und Binden.

Dabei handele es sich um einen weiteren Baustein zur Gemeinschaftsbildung, heißt es in einer Pressemeldung der Schulleitung. Dazu gehöre auch das Schulkleidungs- und Trinkflaschenprojekt, das die Schüler schon vor längerer Zeit ins Leben gerufen haben. Hier habe in den vergangenen zwei Jahren durch finanzielle Unterstützung der örtlichen Gewerbetreibenden und der Banken für jeden Schüler und jede Schülerin ein Schulpulli sowie eine Edelstahltrinkflasche angeschafft und personalisiert werden können - damit die Schulgemeinschaft weiterhin zusammenwächst und nach außen einheitlich auftreten kann, so Rektorin Heidrun von Schoen.