Auch wenn in diesem Jahr alles ein bisschen anders ist, Weihnachten bleibt doch immer ein besonderes Fest. Und so freuen sich auch die Mitarbeiter des Landratsamts sowie die ehrenamtlichen Helfer der Hilfsorganisationen wie Bayerisches Rotes Kreuz und Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) darauf, endlich ein wenig zur Ruhe zu kommen und im (kleinen) Kreis der Familie oder Freunde ein paar besinnliche Tage zu verbringen.

Allerdings legt das Coronavirus an Weihnachten keine Pause ein. Für einige Menschen heißt das: Sie müssen oder wollen auch über die Feiertage arbeiten und sich so weiter im Kampf gegen das Virus engagieren. "Viele von ihnen haben das ganze Jahr über schon zahlreiche Überstunden absolviert, ihre Sonn- und Feiertage geopfert und teilweise auch ihre Freizeit", sagt Landrat Thomas Bold. "Ihnen möchte ich ganz besonders danken."

Das Dankeschön in Form eines kleinen Geschenks hat der Landrat an Heilig Abend persönlich an die Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer überreicht, die auf der Corona-Schnelltest-Strecke sowie im Gesundheitsamt im Einsatz waren. Und auch die Helfer auf der Teststrecke in Oerlenbach hat Thomas Bold nicht vergessen: Ihnen hat er bereits tags zuvor ein Präsent mit auf den Weg gegeben.