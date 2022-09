Eine erfolgreiche Sommertour ist gerade zu Ende gegangen, schon stehen die Herbsttermine vor der Tür. "An evening with Chris de Burgh" verspricht die größten Hits und die besten Stories rund um die Karriere des weltbekannten Sängers und Komponisten. Am Montag, 7. November, kommt er um 20 Uhr auch nach Fulda in die Orangerie, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters Provinztour.

Chris de Burgh kann auf eine mehr als 30-jährige Karrierezurückschauen und für ihn besteht der Hauptunterschied zu den Anfangsjahren seiner musikalischen Laufbahn vor allem darin, dass er heute das tun kann, was ihm besonders wichtig ist. Für ihn bedeutet das viel auf Tour zu sein und daneben trotzdem noch Zeit zu haben, um neue Alben aufzunehmen. Nach einer erfolgreichen europaweiten Sommertour spielt der 73-Jährige nun im Herbst sein neues Soloprogramm "An evening with Chris De Burgh" und präsentiert seine großen Hits in einem ganz besonderen Gewand.

