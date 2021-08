Der TSV Ebenhausen 1920 e.V. feierte an einem lauen Sommerabend im Biergarten des vereinseigenen Sportheimes einen Vereinsabend "for members only", um nach langer Abstinenz endlich wieder einmal in gemütlicher Runde miteinander zusammenzusitzen und ins Gespräch zu kommen.

Diesen familiären Rahmen nutzte der Vorstand, um Ehrungen für langjährige Vereinsmitglieder vorzunehmen. Für 25-jährige Vereinszugehörigkeit wurden geehrt: Christina Dees, Jürgen Giesbrecht, Katrin Lutz, Michael Markert, Jürgen Meißner, Rainer Poppel, Kornelia Rauh, Birthe Schneider, Andreas Schwab, Mona Seemann und Florian Zwirlein. Bereits seit 40 Jahren Mitglied im TSV Ebenhausen sind: Bernd Braunreuther, Sascha Greubel, Ilonka Härterich, Franz Hennig, Siegfried Kessler, Rüdiger Kuhn, Stefanie Lutz, Elisabeth Mehn, Klaus Plescher, Jürgen Reith, Jürgen Schmitt und Jürgen Schubert. kme