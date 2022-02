Sehr emotional ging es laut einer Pressemeldung im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen zu: Stefanie Liebscher durfte für ihre überaus herausragenden Leistungen bei der Abschlussprüfung den Fresenius Ausbildungspreis entgegennehmen.

Jährlich zeichnet Fresenius die besten Auszubildenden im Konzern aus - normalerweise mit einem Festakt, zu dem die Geehrten und die Ausbilder in Bad Homburg zusammenkommen. Auf Grund der Corona-Pandemie wurde entschieden, die Feier diesmal ausfallen zu lassen, eine Preisübergabe im kleinen Rahmen gab es dennoch.

Marianne Masso, Leiterin der Pflegeschule im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen, freut sich mit Stefanie Liebscher, die im vergangen Jahr ihr Examen als Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht hat. "Die Pflegeausbildung in der regulären Ausbildungszeit ist wirklich schon anspruchsvoll, das Ganze in nur zwei Ausbildungsjahren und dann gleich in allen drei Prüfungsteilen eine glatte Eins zu schaffen, das ist schon etwas sehr Besonderes", so Masso.

Pflegedirektor Thomas Garten ist nicht nur froh über die ausgezeichnete Leistung. "Stefanie zeigte durchwegs hohes Engagement sowie enormen Ehrgeiz. Besonders freut mich, dass sie nach ihrer Ausbildung im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen geblieben ist und auf unserer Intensivstation angefangen hat."

Der Gesundheitskonzern Fresenius ehrt jährlich unter den Absolventinnen und Absolventen von Berufsausbildungen oder dualen Studiengängen die besten Abschlüsse des Jahres mit dem Fresenius Ausbildungspreis. Zusätzlich nehmen die Preisträgerinnen und Preisträger an dem Weiterbildungsseminar "Fresenius Career Starters" teil, wo sie Impulse für ihren Berufseinstieg erhalten.