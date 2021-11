LKR Bad Kissingen vor 1 Stunde

Politik

Dorothee Bär, Sabine Dittmar, Manuela Rottmann: Mit Mut gegen die Männerbastion

Warum sind Frauen in den Parlamenten noch immer weit in der Unterzahl? Die Bundestagsabgeordneten Dorothee Bär, Sabine Dittmar und Manuela Rottmann erklären, woran das ihrer Meinung nach liegt und was sich ändern muss.