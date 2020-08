Doppeltes Dienstjubiläum

Geschäftsführer Rüdiger Fehr gratulierte den Jubilaren und ließ es sich nicht nehmen jedem ein persönliches Geschenk zu überreichen.

Harald Grom ist am 1. Juli 1995 zum Bestattungshaus Apfelbacher & Fehr gekommen. Eingestellt wurde er als Berater und Bestatter. Bis zum heutigen Tag blieb Grom dem Unternehmen treu. 1993 wurde das Bestattungsunternehmen Bohn aus Hammelburg von Rüdiger Fehr übernommen und firmiert nun als Bohn & Fehr.

Hier wurde Harald Grom als das Gesicht von Bohn & Fehr auserkoren und sein Hauptarbeitsplatz nach Hammelburg verlegt. Dort ist er mittlerweile nicht mehr wegzudenken und ein gern gesehener Gesprächspartner - nicht nur auf den Friedhöfen. Jetzt feierte er Dienstjubiläum: Seit 25 Jahren steht er für einfühlsame Beratungen.

Vision und Umsetzung

In den vergangenen 25 Jahren hat Harald Grom unter anderem die Auszubildenden und neuen Kollegen so geschult und auf den Weg gebracht, dass sie die Beratungen in erstklassiger Art und Weise durchführen können.

Peter Hereth folgte Harald Grom nur einen Monat später im Jahr 1995 und wurde im Bereich des Grabmachers und Bestattungshelfers eingesetzt. "Seine ruhige und angenehme Art sorgt bei der Beerdigung auch für einen stimmigen und würdevollen Ablauf", so der Geschäftsführer. Hereths absolute Stärke war die Grabanlage. Viele Jahre war er das Rückgrat des Bereitschaftsdienstes, weil er "immer da war".

Kollegial und Kompromissbereit

Die kollegiale und kompromissbereite Art der beiden Jubilare wird im Unternehmen sehr geschätzt. "Mitarbeiter wie Harald Grom und Peter Hereth sind das Fundament unseres unternehmerischen Erfolgs. Fleißig, zuverlässig, dienstleistungsorientiert, kompetent - mehr kann man sich als Arbeitgeber nicht wünschen", sagt Rüdiger Fehr, Geschäftsführer der Apfelbacher/Bohn & Fehr Bestattungs- und Überführungsinstitut GmbH.red