Im Dezember trafen sich die Wirtschaftsjunioren zum zweiten mal in digitaler Form, um ihre Jahreshauptversammlung abzuhalten. Der Einladung folgten mehr als 30 Mitglieder, Fördermitglieder und Gäste sowie der amtierende Regionalsprecher der Wirtschaftsjunioren Unterfranken, Marc Büttner. Seitens der IHK Würzburg waren Jan-Markus Momberg in seiner Funktion als Ehrenamtskoordinator sowie der zuständige IHK-Kreisgeschäftsführer Steffen Zink vor Ort. Themen waren der Jahresrückblick, die Wahl des neuen Vorstandes und Kreissprechers.

Ergebnis der Neuwahlen

Der neue Vorstand für 2022 besteht neben dem IHK-Kreisgeschäftsführer Zink aus den bereits 2020 auf zwei Jahre gewählten Vorstandsmitgliedern Julia Meder (Bestattungen Meder) und Philip Mühle (Werbetechnik Mühle). Neu im Vorstand ist der 24-jährige Alexander Hahn (Höchemer Bürokonzepte), sodass Sebastian M. Bünner im Zuge dessen das Amt des Kreissprechers an Hahn als dessen Nachfolger übergab. Bünner wird ein weiteres Jahr als Past President im Vorstand der Wirtschaftsjunioren verbleiben und zukünftig beispielsweise die Pressearbeit koordinieren.

In seiner neuen Rolle als Kreissprecher hat Hahn einen Ausblick auf seine gesetzten Schwerpunkte der Kreisarbeit sowie geplante Veranstaltungen für seine Amtszeit in 2022 gegeben.

Unter anderem soll es - sobald die Pandemie es wieder zulässt - regelmäßige After Work Events in Bad Kissingen geben. In lockerer Atmosphäre sollen Unternehmer:innen, Freiberufler:innen und Arbeitnehmer:innen, egal ob WJ-Mitglied oder nicht, die Möglichkeit haben, sich zu treffen und auszutauschen.

Der Bad Kissinger Juniorenkreis besteht aus 21 Wirtschaftsjunior:innen unter 40 Jahren. Drei neue Mitglieder stießen jüngst zur Gruppe hinzu. Außerdem stützen sich die Kissinger auf 64 Fördermitglieder. Aufgrund des digitalen Formats entschied sich der Vorstand, die anstehenden Ehrungen einzelner Mitglieder auf das geplante Sommerfest 2022 zu verschieben, um den Verleihungen den entsprechenden Rahmen zu geben.

Über die Wirtschaftsjunioren: Die Wirtschaftsjunioren (WJ) Bad Kissingen sind eine Vereinigung von jungen Unternehmern und Führungskräften mit 85 Mitgliedern aus allen Bereichen der Wirtschaft. Die WJ Bad Kissingen gehören den Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD) an, die mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedern den größten Verband von Unternehmern und Führungskräften unter 40 Jahren bilden. Bundesweit verantworten die Wirtschaftsjunioren bei einer Wirtschaftskraft von mehr als 120 Mrd. Euro Umsatz rund 300.000 Arbeits- und 35.000 Ausbildungsplätze. Der Bundesverband WJD ist seit 1958 Mitglied der mehr als 100 Nationalverbände umfassenden Junior Chamber International (JCI).red