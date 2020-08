Die Trap und Skeet Anlage "Hubertus" am Wittelsbacher Turm öffnet wieder ihre Türen

Ab sofort wird auf der Trap und Skeet Anlage "Hubertus" am Wittelsbacher Turm der Schießbetrieb wieder aufgenommen, und zwar jeden Samstag in der Zeit von 15 bis 18 Uhr. Erstmalig in diesem Jahr konnte Dr. Helmut Fischer, der erste Vorsitzende des Jägervereins Bad Kissingen 1927 e. V., zusammen mit weiteren Mitgliedern des Bayerischen Jagdverbandes BJV die Anlage am 1. August nutzen.

Bereits im Januar diesen Jahres hatte der Vorstand des Jägervereins Bad Kissingen die Mitgliedern zum Sachstand der Anlage informiert. Dabei erklärten sich einige Mitglieder bereit, einen Lehrgang zur Standaufsicht zu absolvieren, damit der Verein den Betrieb der Anlage sicherstellen kann. Mitte Februar schlossen denn auch knapp 20 Mitglieder den Prüfungslehrgang zur Befähigung der Schießstandaufsicht erfolgreich ab.

Dann kam der Corona-Lock-Down, und die Pandemie forderte die Geduld der Mitglieder, da keine Arbeiten am Stand mehr durchgeführt werden durften. Dennoch konnten Julian Heuring und Hans-Jürgen Martin von Zuhause aus die notwendigen Voraussetzungen schaffen, wie die Kommunikation mit dem Landratsamt Bad Kissingen, den Versicherungen und der Erstellung eines Ablauf- und Hygienekonzepts.

Mit den Lockerungen der Corona-Richtlinien richteten schließlich eine Handvoll Mitglieder des Jägerverein Bad Kissingen die Schießanlage "Hubertus" her. Hier ging es um die Pflege der Grünanlage und die Kennzeichnung des zukünftigen Gefahrenbereichs um die Anlage. Außerdem wurde die Vereinswebseite durch Sepp Raufuss stetig aktualisiert. Dabei kamen einige hundert Arbeitsstunden zusammen.

Der Schießstand darf im Moment wegen der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen nur von BJV-Mitgliedern genutzt werden. Jedoch können bisherige Nichtmitglieder vor Ort den Mitgliedsantrag ausfüllen, um so den Schießstand ebenfalls nutzen zu können.

Das langfristige Ziel des Vereins ist es, Jägern und Sportschützen wieder Trainingsmöglichkeiten zu bieten.

Anfragen können unter trapandskeet@jagd-badkissingen.de gestellt werden.

Aktuelle Informationen hier.