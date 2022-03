Auf Einladung des Jack-Steinberger-Gymnasiums besuchte die Initiative InnoTruck des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) im März das Jack-Steinberger-Gymnasium in Bad Kissingen.

"InnoTruck - Technik und Ideen für morgen": Mit dieser deutschlandweiten mobilen Informationsinitiative fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) bereits seit 2017 den öffentlichen Dialog über die Frage, wie Innovationen im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich vorangetrieben werden sollen, um ihren größtmöglichen Nutzen zu entfalten, heißt es im Pressebericht der Schule.

Unterstützt von multimedialen Inhalten und einfachen Experimenten zum Mitmachen zeigte das wissenschaftliche Begleitteam den Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums, wie Forschung unser Leben beeinflusst und wo sich vor allem für Jugendliche spannende Berufsaussichten ergeben.

Zusammenarbeit: Mensch und Maschine

Mithilfe zahlreicher Technik-Exponate informierten sich die Schülerinnen und Schüler über Technologien, welche derzeit besonders bedeutende Entwicklungen versprechen. Dank vieler "Hands-On-Exponate" konnten sie diese Innovationen nicht nur anschauen, sondern hautnah erleben. So zeigte beispielsweise ein kollaborativer Roboter, wie die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine in Zukunft funktionieren könnte. Beispiele aus dem Bereich Mobilität führten vor Augen, wie die Verkehrswende gelingen kann, und medizintechnische Exponate demonstrierten den Fortschritt in der Gesundheitsforschung.

Diese besondere "Busfahrt" wird den Schülerinnen und Schülern des naturwissenschaftlich-technologischen Gymnasiums sicherlich nachhaltig in Erinnerung bleiben. Vielleicht wird manch eine(r) sogar in einigen Jahren selbst an solchen Innovationen forschen. Den Einsatz einiger dieser Technologien werden viele auch im Alltag erleben - dank des InnoTrucks wohl ganz bewusst.