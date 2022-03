1847 erschien zum ersten Mal das "Kissinger Intelligenz-Blatt" - die Zeitung, aus der dann die Saale-Zeitung entstanden ist. Wir feiern also heuer ein Jubiläum, das in der Branche nicht häufig vorkommt: Seit 175 Jahren schon informieren wir unsere Abonnenten darüber, was in der Region wichtig ist. Das Jubiläum möchten wir zusammen mit Ihnen feiern - und mit den Machern des Kissinger Sommers.

Innenhof Luitpoldbad

Merken Sie sich dieses Datum vor: Am 18. Juni 2022 findet im Rahmen des Kissinger Sommers der erste "Symphonic Mob" statt. Bei diesem großen Mitspielkonzert im Innenhof des Luitpoldbades musizieren Amateure gemeinsam mit den Profis des hr-Sinfonieorchesters unter der Leitung von Alain Altinoglu. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Einmal Teil eines Orchesters sein, in dem alle mitmachen können? Einmal gemeinsam mit Profis inmitten der eigenen Stadt musizieren? Einmal die Euphorie erleben, die einen durchströmt, wenn sich hunderte von Menschen zusammenfinden, um gemeinsam Musik zu machen? Beim "Symphonic Mob" am 18. Juni im Innenhof des Luitpoldbades ist das möglich!

Alle können mitmachen

Hier können alle mitmachen, die ein Instrument beherrschen oder gerne singen - ganz gleich, ob sie in Laienorchestern oder Big Bands spielen, ob sie Kammermusik machen, im Kirchenchor mitwirken oder einfach gerne musizieren. Das Alter und die musikalische Vorbildung sind dabei ganz egal, alle sind willkommen. Das gilt für den Fünfjährigen mit Triangel ebenso wie für die 80-Jährige, die ihre Klarinette entstauben muss.

Mitzubringen sind nur Begeisterung, die Stimme oder ein Instrument - der Rest ergibt sich von allein. Es muss übrigens kein Orchesterinstrument sein: Ob Geige, Flöte, Saxophon oder Oud, alle Instrumente, die ohne elektrische Verstärkung funktionieren, sind herzlich willkommen. Als kleine Erinnerung gibt's für alle Teilnehmer ein exklusives "Symphonic Mob"-T-Shirt und Überraschungen von der Saale-Zeitung. Seit 2014 hat sich der "Symphonic Mob" in Städten wie Berlin, Bremen, Halle,

Köln, Hamburg oder Schwerin als innovatives Format für das gemeinsame Musizieren von Profis und Amateuren etabliert und begeistert seitdem an zahlreichen Orten viele hundert Mitwirkende und ein großes Publikum.

Spielen mit den Profis

Am 18. Juni 2022 wird das Konzept nun zum ersten Mal in Bad Kissingen verwirklicht. Das hr-Sinfonieorchester, das am Abend zuvor das Eröffnungskonzert des Kissinger Sommers im Max-Littmann-Saal spielt, lädt dabei Musikenthusiasten und Amateurmusikerinnen aller Altersstufen und jeglicher musikalischer Vorbildung aus Bad Kissingen und Umgebung ein, zusammen mit ihm zu musizieren und gemeinsam Bayerns größtes Spontanorchester zu bilden.

Herz-Jesu-Kantorei dabei

Am Pult steht mit Alain Altinoglu der charismatische Chefdirigent des Frankfurter Orchesters. Und mit der Kantorei Herz-Jesu ist auch ein Vokal-Ensemble aus der Festival-Stadt mit von der Partie.

Stücke auch aus Nabucco und Carmen

Auf dem Programm stehen Brahms' Ungarischer Tanz Nr. 5, Dvoráks Slawischer Tanz Nr. 1, der Torero-Marsch aus Bizets Oper "Carmen" und dem Sehnsuchtsgesang der gefangenen Israeliten aus Verdis Oper "Nabucco" - populäre Werke der musikalischen Romantik, die Orchester, Chor und Publikum gleichermaßen ein Spiel- und Hörvergnügen bereiten werden.

Noten runterladen

Für die optimale Vorbereitung können auf der Projektwebsite symphonicmob.de die Originalnoten der Stücke, aber auch vereinfachte Stimmen heruntergeladen werden, zudem gibt es Play-along-Files zum Mitspielen, und eine gemeinsame Probe um 13.30 Uhr vor dem eigentlichen Konzert, das um 15 Uhr stattfindet, sorgt für den Feinschliff.

Machen Sie mit bei dieser einmaligen Gelegenheit. Sprechen Sie darüber mit Ihren Mit-Musikern in Ihrer Blaskapelle, reden Sie drüber in Ihrem Kirchenchor, sagen Sie Ihren Nachbarn und Freunden Bescheid - die Saale-Zeitung wünscht sich, dass der Innenhof des Luitpoldbades in Schwingung gerät.

Jetzt anmelden

Teilnahme und Eintritt sind kostenfrei. Damit der "Symphonic Mob" optimal geplant werden kann, wird um Anmeldung gebeten. Die Anmeldung ist ab sofort auf der Website symphonic-mob.de möglich.