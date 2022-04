Ab Sonntag, 1. Mai, nimmt die traditionelle Postkutsche wieder Fahrt auf. Die Eröffnungsfahrt findet bereits am Samstag, 30. April, statt, teilt die Bayerische Staatsbad Bad Kissingen GmbH mit. Von Bad Kissingen aus kann man in der gelben Kutsche Platz nehmen und durch das Saaletal nach Bad Bocklet oder Schloss Aschach fahren. Der Vierspänner fährt bereits seit 1950 regelmäßig durch Wälder, Wiesen, Auen und Fachwerkdörfer. Fahrgäste haben in Bad Bocklet oder auf Schloss Aschach genügend Zeit einzukehren oder die dortigen Museen zu besuchen. Als einzige ihrer Art und letzte Postkutschenlinie ist die Fahrt für Gäste ein besonderes Erlebnis. Mit den Klängen des Postillions und dem Klappern der Hufen versprüht die Tour einen Zauber vergangener Zeiten. Mehr über die Postkutsche erfahren kann man auch in einem Video unter www.badkissingen.de/video_postkutsche.

Fahrtzeiten

Von Mai bis Oktober dreht der gelbe Vierspänner seine Runde sonntags nach Bad Bocklet

sowie donnerstags, freitags und samstags zum Schloss Aschach. Abfahrt ist jeweils um 14 Uhr am Parkplatz Tattersall. Gegen 17.30 Uhr ist die Rundfahrt wieder in Bad Kissingen beendet.

Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau oder telefonisch unter 0971/8048-444 erhältlich.