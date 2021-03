Die Blaskapelle Ebenhausen hat sich an der Plakataktion des Nordbayerischen Musikbundes beteiligt, um auf die Blasmusik auch in der musikfreien Zeit aufmerksam zu machen. Dazu hat der Vorstand (Jung-)Musiker und Ausbilder gebeten, ein Bild von sich mit ihren Instrumenten zu schicken. 78 Bilder füllen nun das Herz im Slogan "Wir lieben Blasmusik" auf dem Plakat aus. Autofahrer und Fußgänger werden mit dem Plakat daran erinnert, dass die Blaskapelle bereit ist für den Restart. Die Blaskapelle freut sich auf hoffentlich viele kleine Veranstaltungen mit Blasmusik in diesem Sommer, teilt Vorsitzender Matthias Dees mit. red