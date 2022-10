Bedingt durch die Gas-Krise kann es notwendig werden, die Schulturnhalle im nächsten Winter zur schließen um Heizkosten zu sparen. Das sagte Bürgermeister Harald Hofmann in der Jahreshauptversammlung der DJK Nüdlingen. Die Schlossberghalle werde aber benutzbar bleiben.

Konstant ist die Mitgliederzahl der DJK Nüdlingen geblieben. Der Verein selbst gibt sie in seinem Bericht über seine Jahreshauptversammlung im DJK-Heim mit 533 an. 57 davon sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre.

Für besondere Verdienste im Verein wurden Luise Hochrein und Erwin Kiesel geehrt. Beide sind Gründungsmitglieder und von Anfang an in der DJK engagiert. Luise Hochrein als Initiatorin und Übungsleiterin in verschiedenen Sportgruppen.

Erwin Kiesel als Trainer und wegen seiner jahrelangen Tätigkeit im Vorstand - auch zwei Jahre als Interims-Vorsitzender während des Baus des Vereinsheimes und der Tennisplätze. Auch für alle handwerklichen Tätigkeiten rund ums DJK-Heim wurde er oft in Anspruch genommen. Außerdem unterstützt er seine Frau Hildegard bei ihren Aufgaben.

Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Sebastian Kiesel, Thomas Hofmann und Stefan Wilm geehrt. Edelgard Holzbauer war entschuldigt.

Für 25 Jahre wären Christian Hein, Lothar Jörger und Anna Kleinhenz geehrt worden. Sie konnten nicht an der Sitzung teilnehmen.

Aus dem Kassenbericht von Kassier Günter T. Kiesel geht hervor, dass die DJK über eine solide Finanzlage verfügt. Er berichtet von zwei Betrugsversuchen per Überweisung mit rund 12.000 Euro. Die Beträge konnten aber wieder zurückgefordert werden.

Anita Hofmann berichtet, dass der Handball- und Sportbetrieb in diesem Jahr wieder aufgenommen werden konnte. Auch das Kinderturnen am Freitag findet jetzt wieder statt. Und es wird auch wieder Kaffee und Kuchen im DJK-Heim angeboten.

Benny Mast berichtet, dass die Tennisabteilung in diesem Jahr nicht aufsteigen wird. Man brauche dringend Nachwuchs. Auch könnte eventuell eine neue Trainerin für das Jahr 2023 verpflichtet werden.

Die Handballabteilung benötigt dringend Unterstützung als Trainer und Mannschaftsverantwortliche, Betreuer von Kinder- und Jugendmannschaften, Schiedsrichter und Zeitnehmer, hieß es. Die männliche D-Jugend wurde in der Bezirksliga Staffel Nord Meister in dieser Spielklasse.

Die Damen SG Garitz/Nüdlingen belegte in der Saison 20/21 den fünften Platz in der Bezirksoberliga. Trainer Heiko Schoberl hat aufgehört. Die Mannschaft wurde dann von zwei weiteren "Interims"-Trainern trainiert. Sie sucht derzeit nach einem neuen Trainer. Die Herrenmannschaft belegt mit einen sehr guten 3. Tabellenplatz in der Bezirksklasse. Die Minis hatten in dieser Saison wegen der Pandemie nur Übungsstunden.