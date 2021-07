In der Burgstraße in Reiterswiesen werden dieser Tage die Pflanzflächen am Straßenrand für die geplante Begrünung vorbereitet. Hier sollen Staudenbeete entstehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Bad Kissingen.

Als Vorarbeit für die späteren Pflanzungen werde derzeit ein spezielles Substrat verteilt. Die gesamten Beetflächen würden mit einer speziellen Mischung aus Ziegelsplitt, Naturkalksand und Kompost befüllt. Die dafür benötigten Komponenten kommen alle aus der näheren Region, um die Transportwege aus Kosten- und Umweltschutzgründen kurz zu halten, heißt es weiter. Dieses Gemisch aus natürlichen Materialien speichere Wasser sehr gut, bleibe gleichzeitig wasserdurchlässig und reguliere so den Wasserhaushalt in den Pflanzflächen. Staunässe werde auf diese Weise vermieden, und dennoch müssten die Substratflächen selten gewässert werden. Das seien dies optimale Wuchsbedingungen, unter denen die bereits ausgewählten Stauden besonders gut gedeihen sollten. Die Bepflanzung erfolge in den nächsten Wochen.