Die Bachforelle hat sich in der Sinn gut erholt. In allen Altersklassen und Größen ist sie im Fluss vertreten. Dies hat eine Fischbestandsaufnahme ergeben. Im Zuge des Artenhilfsprogrammes des Landesfischereiverbandes Bayern sowie des Unterfränkischen Fischereiverbandes für die Äsche sowie die Bachforelle wurde in diesem Jahr die Erfolgskontrolle der Europäischen Wasserrahmenrichtlinien in der Sinn durchgeführt. Im Einsatz waren Dr. Tobias Epple von der Fischereifachberatung des Bezirks Unterfranken, der Gewässerwart des Fischereivereines Bad Brückenau, Michael Kramer, sowie Helfer.

Für die Kontrolle wurde eine Wasserstrecke in der Sinn ausgewählt. Diese wurde für die Bestandsaufnahme elektrisch abgefischt. Durch Einleiten von Strom in den Fluss wurden die Fische nur leicht und kurzfristig betäubt, damit sie vermessen und gezählt werden konnten.

Dabei wurde festgestellt, dass der Bestand an Bachforellen jeden Alters und Größe vorhanden war. Der Bestand hat sich so gefestigt, dass er vorläufig nicht mehr durch das Artenhilfsprogramm gefördert werden muss. Die Bachforellen werden aber weiterhin überwacht, so das Ergebnis.

Weiter ein Entnahmeverbot

Bei der Äsche ist der Bestand gut, aber noch nicht zufriedenstellend, so das Ergebnis. Hier machen sich nach Ansicht der Experten die trockenen Frühjahre mit den niedrigen Wasserständen bemerkbar. Die Äsche wird daher weiter in der Förderung des Artenhilfsprogramms bleiben.

Aus diesem Grund hat der Fischereiverein Bad Brückenau auch in diesem Jahr wieder 2000 einjährige Äschen in die Sinn besetzt. Das Entnahmeverbot dieser Art aus der Sinn ist verlängert, um dem Bestand eine Chance zu geben, sich wieder vollständig zu erholen. Ziel ist es, dass es auch wieder so viele Äsche in der Sinn gibt, dass sie hier ein Artenhilfsprogramm nicht mehr benötigen.

Wachsames Auge

In den letzten elf Jahren hat der Fischereiverein Bad Brückenau ca. 100 000 Bachforellenbrütlinge sowie 33 600 Einjährige Äschen besetzt. Es braucht, wie man bei den Bachforellen sieht, doch eine lange Zeit, damit ein Bestand sich erholen kann und keine Förderungen mehr braucht. Allerdings darf auch nichts Außergewöhnliches dazwischen kommen, um den Erfolg nicht zu gefährden. Den Erfolg könnten beispielsweise eine Verschmutzung des Gewässers von außen durch Einleitungen beeinträchtigen, aber auch natürliche Faktoren wie der Kormoran, der sich von Fischen ernähert.

Den Gewässern wurde dieses Jahr auch durch die nasse, feuchte und nicht so warme Witterung auch sehr geholfen da der Wasserstand sehr konstant und kühl blieb.

Es werden auch in den nächsten Jahren weitere Kontrollen erfolgen, um festzustellen, ob das Artenhilfsprogramm auch greift. Auch werde der Fischereiverein Bad Brückenau in Verbindung mit dem Wasserwirtschaftsamt genauesten über das Gewässer wachen, um alle Gefahren abzuwenden, so die Mitteilung des Vereins.