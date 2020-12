Alle Jahre wieder kommen im Dezember nicht nur Nikolaus und Christkind, sondern auch der neue Fahrplan für den ÖPNV im Landkreis Bad Kissingen. Er gilt ab dem 13. Dezember. Geändert wurde kaum etwas. Alle Verbindungen bleiben bestehen und die Abfahrtszeiten sind überwiegend gleich. Hier und da fand eine Anpassung im Minutenbereich statt um die Anschlussverbindungen von Zug und Bus zu optimieren.

"Im Corona-Jahr 2020 hat sich ständig so viel für uns alle geändert, da ist es einmal ganz angenehm, dass etwas Bestand hat. Bus und Bahn fahren im Landkreis Bad Kissingen auch in der jetzt beginnenden Fahrplanperiode im gewohnten Rhythmus", fasst Thomas Bold den neuen Plan für 2020/21 laut Pressemeldung zusammen. In gedruckter Form wird dieser in den nächsten Tagen in allen Landkreis-Gemeinden und im Landratsamt kostenfrei bereitliegen. Der Fahrplan fasst die aktuellen Beförderungsmöglichkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Stadt und Landkreis Bad Kissingen übersichtlich zusammen, vermittelt einen kompakten Überblick über das aktuelle Tarif- und Fahrscheinangebot und enthält weitere wichtige Informationen zum ÖPNV im Landkreis Bad Kissingen.

Dem Kreisfahrplan liegt außerdem der Liniennetzplan bei. Dieser informiert über die Streckenführung der einzelnen Linien. Auf der Rückseite des Liniennetzplanes befindet sich der Wabentarifplan mit Tarifübersicht. Damit kann man den Fahrpreis durch das Abzählen der einzelnen Waben selbst ermitteln. Daneben informieren auch Aushangfahrpläne an den Haltestellen und Faltfahrpläne für nahezu alle Buslinien über die aktuellen Abfahrts- und Ankunftszeiten. Alle Informationen gibt es auch online unter www.mobil-kg.de.