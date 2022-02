Unter dem Motto "Hurra; Wir leben noch!" gehen die Chorformationen des Gesangverein 1883 Garitz e. V. mit frischem Schwung in die Probenarbeit des Jahres 2022, teilt der Verein in einer Pressemeldung mit. Die einzelnen Chorformationen des Vereines sind der "Chor InTakt" unter der Leitung von Stefan Ammersbach, der Kinderchor unter Leitung von Antje Kopp und der Frauen- und der Männerchor unter der Leitung von Kammersänger Guy Ramon.

In allen Chören sind neue Sängerinnen und Sänger herzlich willkommen! Im Frauenchor werden bevorzugt Soprane gesucht; für den Männerchor freut sich der Chorleiter Guy Ramon über noch mehr Tenöre. Auch der "Chor InTakt" ist auf der Suche nach Männerstimmen. Und der Kinderchor freut sich über viele Kinder, die Freude am Singen haben. Im Frauen- und im Männerchor wird überwiegend klassisches Liedgut aus dem deutschsprachigen Raum gesungen, von Volksliedern bis hin zu geistlichen Werken der Romantik, Klassik und der alten Musik. Der "Chor InTakt" probt vom Gospel über Musicaltitel bis hin zum Spiritual schwungvolle Literatur. Im Kinderchor werden die Kinder behutsam an die Musik und das Singen als solches herangeführt.

Sommer in der Stadt

Das gemeinsame Chorprojekt aller Chöre ist das Konzert "Sommer in der Stadt", welches im Rossini-Saal im Arkadenbau am 24. Juli abends stattfindet. Hier kommt ein bunter Strauß an schönen, festlichen und schwungvoll-humorigen Liedern zur Aufführung, heißt es weiter. Den Anfang des Konzertes bestreitet der Kinderchor mit entsprechenden Liedern.

Ein festliches Konzert mit "Melodien der Romantik" findet am 29. Oktober im Max-Littmann-Saal im Regentenbau Bad Kissingen statt. Hier kommen die Deutsche Messe von Franz Schubert, durchwoben mit der Hubertusmesse, geblasen vom Kissinger Jagdbläserensemble, sowie nach der Konzertpause die schönsten deutschen romantischen Volkslieder zur Aufführung. Als Solistin konnte die aus Würzburg stammende Mezzosopranistin Larissa Desch gewonnen werden. Am Flügel begleitet Dora Kalikhman.

Vor Weihnachten zwei Konzerte

Zum Advent hin treten der Frauenchor und der Männerchor in zwei Weihnachtskonzerten erneut auf. Hier bilden beide Chöre dann, wie auch bei allen vorgenannten Konzerten, einen gemischten Chor. Weitere Informationen erhalten Interessierte beim Vorsitzenden Manfred Simon (Tel.: 0971/636 12) und bei den Chorleitern Guy Ramon (0171/372 5380) und Stefan Ammersbach - gleichzeitig Abteilungsleiter Kinderchor - (0971/615 19). Im Internet sind ebenfalls Informationen über den Gesangverein 1883 Garitz e.V. zu finden.