Rottershausen vor 2 Stunden

Sportverein

Der FC Rottershausen trägt jetzt die Silberne Raute

Durch den Erwerb des Gütesiegels, das vergleichbar mit einer Zertifizierung in der freien Wirtschaft ist, kann der Verein belegen, dass er in Führung, Organisation, sozialem Engagement und in seinen Angeboten den hohen gesellschaftlichen und sportlichen Anforderungen unserer Zeit gerecht wird.