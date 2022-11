Vor der Entscheidung, wann eine medizinische Maßnahme mehr Schaden als Nutzen für den Patienten hat, gerade am Lebensende, stehen vielen Mediziner und die Differenzierung ist aufgrund der Komplexität nicht einfach. "Wir können mehr, als wir in bestimmten Situationen sollen", so Dr. Volker Ziegler, Chefarzt der neurologischen Intensivstation und der neurologischen Frührehabilitation am Campus Bad Neustadt beim Hospiztag in Bad Kissingen.

Eine Prognose wie der Hospiztag nach der langen Pandemie-Zeit angenommen wird, fiel den Verantwortlichen wirklich schwer, umso erfreulicher war es für die Veranstalter, dass am vergangenen Wochenende 100 Besucher den Weg zum Hospiztag 2022 im Sparkassenpavillon gefunden haben. Die Musikschule Bad Kissingen eröffnete die Veranstaltung mit einem Querflöten-Duett, bevor Dr. Reinhard Höhn, Vorsitzender des Hospizvereins Bad Kissingen, alle Anwesenden begrüßte. Traditionell gestalten immer zwei Vorträge den Nachmittag des Hospiztages. In diesem Jahr informierte Volker Ziegler über das Thema "Ethische Fallentscheidungen am Krankenbett" und über die Grundsätze der Medizinethik.

Patientenwille gestärkt

In den vergangenen Jahren wurden der Wille und die Autonomie von Patienten richterlich und politisch gestärkt. So sind Willensäußerungen in Form einer Patientenverfügung oder auch der ermittelbare mutmaßliche Wille der Patienten für die medizinischen Versorgung verbindlich. "Gerade hier liegt aber oft die Erschwernis", so Ziegler weiter. Mit vielen Fallbeispielen, in denen es schwierig war, eine Entscheidung nach dem Willen des Patienten zu treffen, zeigt Ziegler die vielen Facetten von Willensäußerungen. So wurde etwa ein Zweizeiler auf einem zerknitterten Papier als Patientenverfügung definiert oder es gab in der Familie verschiedene Versionen des geäußerten Willens eines Patienten.

Ziegler gab diese Beispiele, mit zusätzlicher Beschreibung der medizinischen Situation, in die Besucherrunde zur Diskussion. Hier zeigten sich schnell viele unterschiedliche Meinungen und es konnte keine einstimmige Entscheidung getroffen werden. Ziegler zeigt deutlich, wie schwierig in Situationen von schwerwiegenden neurologischen Erkrankungen eine Therapiezielbestimmung, eine Therapiezieländerung oder ein Therapieabbruch sein können. Die Personalnot in Medizin und Pflege und die daraus resultierende Begrenzung in der Versorgung von Patienten erschwert dies zusätzlich. "Moralisch richtige Entscheidungen sind ethisch meist nicht vertretbar", sagte Ziegler.

In der anschließenden Pause, mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen, fand ein reger Austausch über den eben gehörten Vortrag statt und manch einer äußerte seine Erleichterung, diese Entscheidungen in der medizinischen Versorgung nicht treffen zu müssen. Zudem hatten die Besucher die Möglichkeit, sich über die Angebote des Hospizvereins zu informieren.

Im zweiten Teil des Nachmittags referierte Rita Hillenbrand, leitende Koordinatorin des Hospizvereins, zum Thema "Hilfsmittelversorgung". "Durch den Fortschritt der Medizintechnik können adäquate angepasste Hilfsmittel eine große Unterstützung für Patienten und Angehörige darstellen und sogar eine Körperfunktion ersetzen, aber auch Alltagshilfen, zum Beispiel eine Greifzange, sind eine große Hilfe, so Hillenbrand, über die vielen Möglichkeiten der Versorgung.

Im Vortrag zeigt Hillenbrand, dass für viele Betroffene allerdings die unterschiedlichen Bewertungen und Genehmigungsverfahren der verschiedenen Krankenkassen ein Hindernis darstellen und ohne Unterstützung kaum zu bewältigen sind. Hier verweist Hillenbrand auf kompetente Berater in den Sanitätshäusern, den Pflegestützpunkt des Landratsamtes als beratende Institution, und auch der Hospizverein Bad Kissingen kann hier unterstützend tätig sein.

Dr. Höhn dankte den Besuchern, der Musikschule Bad Kissingen, der Sparkasse Bad Kissingen und dem Team des Hospizvereins Bad Kissingen, das mit über 20 Helfern den Hospiztag ehrenamtlich ausrichtete.

Der Hospizverein

Aufgabe

Der Hospizverein Bad Kissingen e.V. bietet bietet als ambulanter Hospizdienst Begleitung von schwerstkranken und sterbenden Menschen und deren Angehörigen, Trauerbegleitung und palliative Beratung an. In der Informationsstelle Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht des Vereins engagieren sich, neben den hauptamtlichen Mitarbeitern, drei zertifizierte ehrenamtliche Berater. Alle Angebote des Vereins sind kostenfrei.

Info:

Hospizverein Bad Kissingen e.V., Tel. 0971/78 58 856, hospizverein_badkissingen@t-online.de