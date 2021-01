Mit vielen leckeren Naschereien, man könnte es auch Nervennahrung in schwierigen Zeiten nennen, hat sich der Weltladen in Bad Kissingen in Zusammenarbeit mit der Steuerungsgruppe Fairtrade Town bei Ehren- und Hauptamtlichen für deren solidarisches Engagement bedankt.

Ermöglicht wurde dies durch eine Spende der Fairhandelsorganisation Gepa, die 280 Schokoriegel für helfende und bedürftige Menschen in Bad Kissingen stiftete. Davon gingen dieser Tage 160 Riegel an die Angestellten des Helios St. Elisabeth-Krankenhauses und 50 an die Einsatzleute der Corona-Teststrecke. Die übrigen 70 Riegel werden an die Kissinger Tafel verteilt.

Der Weltladen hat darüber hinaus für das weitläufig als "Eli" bekannte Krankenhaus in Bad Kissingen aus seinem Sortiment Weihnachtsschokoladen und Nikoläuse spendiert. Überbringerin der Geschenke unter den gegebenen Vorschriften war Bianca Key vom Eine-Welt-Verein. Eine tolle Aufmerksamkeit, meinte Marketing-Referentin Stefanie Noe: "Gerade in diesen herausfordernden Zeiten tut es gut zu wissen, dass die Menschen auch an die denken, die im Bereich der Pflege und medizinischen Versorgung täglich vollen Einsatz zeigen." Und Matthias Kleinhenz, technischer Direktor der Corona-Teststrecke im Tattersall bedankte sich mit den Worten: "Wie schön, dass auch an uns gedacht wurde."

Neue Internetseite

Zum Start ins neue Jahr weist die Steuerungsgruppe Fairtrade Town zudem auf den verbesserten Internet-Auftritt auf der Seite der Stadt hin. "Monika Koch vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit hat uns sehr kompetent geholfen. Künftig können Interessierte und Gäste online einsehen, welche Bad Kissinger Geschäfte den fairen Handel unterstützen. Wir hoffen, dass es bald noch mehr werden. Und wer Fairtrade Produkte vertreibt, von dem wir noch nicht wissen, möge bitte Kontakt zu uns aufnehmen", so Susanne Wahler-Göbel, Leiterin der Steuerungsgruppe. Ihr Online-Tipp: www.badkissingen.de/stadt/wirtschaft/fairtrade-townred