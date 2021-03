Norbert Vogel, Mitarbeiter der Volksbank Raiffeisenbank Bad Kissingen eG, geht nach über 46 Jahren in den Ruhestand.

Er sei - wie Vorstand Roland Knoll ihn trefflich skizzierte - über all die langen Jahre als Bankkaufmann hinweg authentisch geblieben. Das sei in Zeiten von Wandel und Schnelllebigkeit, in Zeiten von "schneller, höher, weiter" längst keine Selbstverständlichkeit mehr.

"Über all die Höhen und Tiefen der Bankenbranche hinweg waren Sie als Berater eng mit Ihrer Kundschaft verbunden!"

Als Ansprechpartner vor Ort war er in Arnshausen, Münnerstadt, Ebenhausen, Oerlenbach und Ramsthal immer präsent. Durch seine freundliche, zuvorkommende und dem Kunden zugewandte Art habe er vielen Kunden im Landkreis in den unterschiedlichsten Lebenssituationen mit Rat und Tat zur Seite gestanden.

Über viele Jahre hinweg galt "seine Geschäftsstelle Arnshausen" als die bestgeführte. Auch nach deren Schließung und dem damit verbundenen Umzug blieb er seinen Kunden treu.

Ausbildung begann 1974

Vogel begann am 1. September 1974 seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der damaligen Raiffeisenbank Bad Kissingen eG. Nach der Bundeswehrzeit wurde er sofort in der Kunden- und Anlageberatung eingesetzt. Und da blieb er bis zu seinem letzten Tag.

Stets auf dem Laufenden

"Die Jahre sind nur so dahingeflogen", stellte der frisch gebackene Rentner fest. Knoll lobte Vogels Identifikation gegenüber seinem Arbeitgeber. Durch zahlreiche Seminare habe er sein Fachwissen stets auf dem Laufenden gehalten: "Und dieses Wissen war einem riesigen Wandel unterlegen!" Ob Vermögensberatung oder Kreditgeschäft: immer habe Vogel mit viel Wissensdurst sich neuen Themenfeldern hingegeben.

Auch Vorstandssprecher Rainer Geis dankte seinem langjährigen Kollegen und Weggeführten für die gemeinsame Zeit und erinnerte an die eine oder andere heitere Anekdote im Laufe des Berufslebens.

Filialdirektor Reiner Zeller freute sich, dass Vogel in den letzten Monaten sehr vorausschauend agiert und seine Nachfolgerin gut eingearbeitet habe. Im Kollegenkreis habe man immer gerne auf seine Erfahrung und sein Fachwissen zurückgegriffen. Für den neuen Lebensabschnitt wünschte der gesamte Vorstand und das VR-Bank-Team alles Gute.