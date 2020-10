Nach 40-jähriger Berufstätigkeit in Hamburg, davon allein 25 Jahre für das Magazin STERN, verlegte die Fotografin Karin Rocholl ihren Wohnsitz von der Elbe an die Saale und lebt nun seit bald zwei Jahren in Bad Kissingen. Doch Ruhestand ist für sie ein Fremdwort, denn noch immer arbeitet sie als freischaffende Fotokünstlerin. Erst kürzlich erschien zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung das Buch "Als endete an der Grenze die Welt" von Birgit Lahann, zu dem Rocholl aus ihrem Archiv sechs Fotos von prominenten Künstlern beisteuerte.

Zwar nicht am Ende der Welt, doch in einer anderen Welt fühlte sich Rocholl manchmal bei ihren Arbeitsbesuchen in den letzten Jahren der DDR: "Grau und kalt" war es zumindest 1986, als sie in Ost-Berlin die bekannte Rockband Silly mit Sängerin Tamara Danz vor dem Brandenburger Tor ablichtete. In Erinnerung blieb ihr die Erfahrung, im Hotel für das Frühstücksei extra bezahlen zu müssen und die verbotenen Aufnahmen von Heiner Müller, dem bekanntesten Schriftsteller, Dramaturg und Theatermann der DDR, im Grenzbahnhof Friedrichstraße: Plötzlich umringt von Volkspolizisten, sah sie sich gezwungen, ihren Film rauszurücken. Clever, wie sie sich in dem Moment fühlte, übergab sie einen falschen Film aus ihrer zweiten Kamera. Doch es nützte ihr nichts: Müller bat sie anschließend, die vor den Vopos geretteten Fotos von ihm nicht zu veröffentlichen - aus Furcht vor möglichen Repressalien. Seitdem sind weit mehr als 30 Jahre vergangen, vieles hat sich in den neuen Bundesländern verändert. Doch Pauschalierungen lehnt Karin Rocholl grundsätzlich ab: "Es kommt doch immer darauf an, mit wem man wo zusammenkommt."

Die Berufsfotografin weiß, wovon sie spricht. Schließlich lernte sie in den Jahrzehnten für den STERN - ab 1982 als freischaffende, von 1986 bis 2007 festangestellte Inszenierungsfotografin - die bekanntesten Persönlichkeiten aus Kultur und Unterhaltung kennen. "Wer sich damals als Star hervorgetan hat, den habe ich porträtiert." Mal war das Foto schon in zehn Minuten im Kasten, mal dauerte eine solche Inszenierung Stunden. Viele Stars hat sie über längere Zeit, manche über Jahre begleitet, in veränderten Lebenssituationen abgelichtet und als Freunde gewonnen. Auf den Schriftsteller Martin Walser und seine österreichische Kollegin, die Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, "habe ich fast ein Monopol".

Bei Dreharbeiten dabei

Den Filmproduzenten Bernd Eichinger begleitete sie 1983 ein halbes Jahr mit ihren Kameras bei Dreharbeiten zur "Unendlichen Geschichte". Er war es dann auch, der Rocholl nach Rom einlud, wo "Der Name der Rose" mit Sean Connery gedreht wurde. In den Drehpausen erlaubten sich der Produzent und sein Star "wie zwei alberne Jungs" ihre Späße vor Rocholls Kamera. Geblieben sind der Fotografin unvergessliche Fotos und unvergessliche Eindrücke. Fasziniert ist sie noch immer, wie Connery in seinem Kostüm den ganzen Tag in leichten Sandalen barfuß herumlaufen musste: "Es war matschig, es war kalt, es war Januar." Den Kopf voll solcher Anekdoten und Geschichten muss sich Rocholl manchmal selbst bremsen. Manche hat sie mit ihren Fotos in den beiden Bänden "Bilderlust - Lustbilder" (2003) und "Der zweite Blick, Prominente im Porträt" (2013; mit Texten von Birgit Lahann) veröffentlicht.

Vor fast zwei Jahren wurde Karin Rocholl, die in ihren unsteten Berufsjahren allzu oft in Hotels leben musste, in Bad Kissingen sesshaft. Doch hier wird sie niemand mit einer Kamera sehen. "Ich mache keine privaten Fotos. Wen interessiert das?" Sogar die meisten ihrer Profi-Fotos kennt niemand. So erging es ihr auch 1986 mit der Aufnahme der DDR-Band Silly. "Ich fand die Situation vor dem Brandenburger Tor damals aussagestark." Nur, damals kannte kaum jemand im Westen diese Musiker um Rocklady Tamara Danz, weshalb sich auch niemand für das Foto interessierte. Sängerin Tamara Danz starb 1996, vieles ist seit der Wiedervereinigung anders geworden. Doch erst jetzt nach 34 Jahren wurde Rocholls Silly-Foto in dem zum Jubiläumsjahr erschienenen Buch "Als endete an der Grenze die Welt" erstmals veröffentlicht. "Karin Rocholl hat viele Bühnenmenschen für den STERN fotografiert. Aus vielen hat sie Stars gemacht", wurde anlässlich ihres Abschieds 2007 im Magazin geschrieben. "Kein Wunder, dass die Fotografin auch selbst einer wurde."

Einige von Karin Rocholl signierte Exemplare des Buches "Als endete an der Grenze die Welt" sind erhältlich bei "seitenweise.Die Buchhandlung", Ludwigstraße 21, in Bad Kissingen.

Infos zum Buch:

Birgit Lahann: "Als endete an der Grenze die Welt. Nach der Wende - Geschichten einer untergegangenen Gesellschaft", Verlag J. H. Dietz, broschiert, 312 Seiten, Preis: 27 Euro, ISBN 978-3801205768