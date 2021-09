Auf 25 Jahre im Sparkassendienst kann Michael Bahn zurückblicken. Er begann seine Ausbildung zum Bankkaufmann im Jahr 1996. Nach erfolgreichem Abschluss sammelte er Berufserfahrung als Servicemitarbeiter in den Bereichen Bad Kissingen und Oerlenbach, bevor er als Nachwuchskraft in der Marktfolge Kredit eingesetzt wurde. In dieser Zeit bildete er sich erfolgreich zum Sparkassenfachwirt und Sparkassenbetriebswirt weiter.

Seit über sechzehn Jahren ist er als Sachbearbeiter in der Kreditorganisation und -überwachung tätig und hat seit einem Jahr Führungsverantwortung übernommen. Als Gruppenleiter des Kreditsekretariats ist er auch Ansprechpartner für seine Mitarbeiter.

Das Vorstandsmitglied Michael Rendl und der zuständige Bereichsleiter Norbert Kaufmann würdigten in einer Feierstunde die Leistungen des Jubilars und bedankten sich für seine Treue und das in der Zeit der Betriebszugehörigkeit geleistete Engagement.