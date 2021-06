Auch die Region in und um Bad Kissingen ist von der Corona-Pandemie betroffen. Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle erfahren Sie in unserer Karte - inklusive Stand der Aktualisierung.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 11.06.2021, 16.50 Uhr: Keine Erstimpfungen möglich

Im Impfzentrum in Bad Kissingen sind weiterhin keine Erstimpfungen mit Biontech möglich. Grund dafür ist der Mangel an Impfdosen, wie das Landratsamt am Freitag mitteilte. In der kommenden Woche soll jedoch Moderna-Impfstoff eintreffen, der auch für Erstimpfungen verwendet werden darf. Die Zahl der Dosen sei im mittleren dreistelligen Bereich, die Termine dafür wurden jedoch bereits über das zentrale System BayIMCO vergeben. Das Landratsamt bittet daher, von Terminanfragen bei der Impf-Hotline abzusehen.

Ab sofort werden im Impfzentrum zudem auch digitale Impfnachweise erstellt. Weitere Informationen über den digitalen Impfpass mit der App "CovPass" finden Sie hier.

Die Infektionslage im Landkreis flacht weiterhin ab. Laut Landratsamt lag am Freitag nur ein neuer Corona-Fall vor. Vier weitere Menschen sind genesen, womit die Zahl der Infizierten bei 24 liegt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist den Berechnungen des Staatlichen Gesundheitsamtes auf 11,6 gesunken.

Update vom 02.06.2021, 15.45 Uhr: Maskenpflicht im Freien fällt in Bad Kissingen weg

Am Mittwoch, den 2. Juni 2021, liegen im Landkreis Bad Kissingen lediglich drei neue Corona-Fälle vor. Aktuell sind 64 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind 10 Personen genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Gesundheitsamtes 29,1.

Mit Ablauf des 2. Juni tritt die Allgemeinverfügung des Landratsamts außer Kraft, in der das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf bestimmten Straßen und Plätze in Bad Kissingen angeordnet wurde. „Aufgrund der sinkenden Infektionszahlen und der Tatsache, dass die Ansteckungsgefahr im Freien geringer ist als in Innenräumen, werden wir die Allgemeinverfügung nicht verlängern“, sagt Landrat Thomas Bold. „Ich bitte allerdings alle Bürgerinnen und Bürger darum, weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln sowie die Kontaktbeschränkungen zu beherzigen – auch im Freien.“

Update vom 31.05.2021, 20 Uhr: Inzidenz stabil unter 50 - Lockerungen in Bad Kissingen

Am Montag, den 31. Mai 2021, liegen im Landkreis Bad Kissingen drei neue Corona-Fälle vor. Aktuell sind 78 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind 6 Personen genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatl. Gesundheitsamtes 28,1.

Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 3.611 Corona-Fälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 3.431 Personen. 102 Personen, die positiv auf COVID-19 getestet waren, sind verstorben. 195 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 12 Personen.

Nachdem die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Bad Kissingen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 50 lag (beginnend mit dem 26.05.21, RKI-Wert: 39,7), treten ab 01.06.21, 0 Uhr, weitere Lockerungen in Kraft.

Damit entfällt die vorherige Terminbuchung für Ladengeschäfte mit Kundenverkehr (z.B. Schuhgeschäfte, Bekleidungsgeschäfte). Es ist kontaktfreier Sport in Gruppen von bis zu 10 Personen oder unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren erlaubt (ohne Test).

Weitere Öffnungsschritte gemäß §27 Abs. 2 der 12. BayIfSMV befinden sich derzeit in Abstimmung mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium. Das betrifft Lockerungen in den Bereichen Außengastronomie, Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kino und Sport.

