Update vom 06.05.2021, 15.10 Uhr: Rätsel um Inzidenz in Bad Kissingen - Landratsamt erklärt und appelliert

Wie hoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Bad Kissingen? Auf diese Frage gibt es am heutigen Donnerstag, 6. Mai 2021, zwei Antworten. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt der Wert heute bei 91. Das Landratsamt teilte am Nachmittag aber einen deutlich höheren Wert mit. "Die Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatlichen Gesundheitsamtes 117,2", heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes.

"Wir wissen nicht, wo der Fehler liegt. Das RKI ermittelt seinen Wert basierend auf den Zahlen, die wir an das Landesgesundheitsamt Bayern (LGL) übermitteln. Scheinbar gibt es bei der vermeldeten Fallzahl aber eine Diskrepanz von 34 Fällen zwischen uns und dem RKI", erklärt Nathalie Bachmann, Pressesprecherin des Landratsamtes Bad Kissingen, auf Nachfrage von infranken.de. Da der vom RKI gemeldet Wert aber entscheidend für Lockerungen oder Verschärfungen der Corona-Maßnahmen ist, stimmen aktuell beide Werte. "Woran die Diskrepanz der Werte liegen könnte, wird derzeit geklärt", heißt es weiter.

Sicher ist: Im Landkreis Bad Kissingen liegen heute 19 neue Corona-Fälle vor. Aktuell sind 288 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind 19 weitere Personen genesen. Und weil die Inzidenz am fünften Tag nacheinander unter 150 liegt, darf ab Samstag, 7. Mai 2021, der Einzelhandel im Landkreis öffnen. "Ab Samstag um 0 Uhr dürfen die Händler in Bad Kissingen ihre Geschäfte wieder öffnen", bestätigt Bachmann.

Zu den Impfungen im Kreis äußert sich das Landratsamt ebenfalls: "Aktuell rufen immer mehr Bürgerinnen und Bürger, die in Priorität 3 gelistet sind, bei unserer Impf-Hotline an und fragen nach, wann sie einen Impftermin bekommen. Diese Frage können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht beantworten. Die Software, die die Termine vergibt, arbeitet nach einem bestimmten Algorithmus, der eine größtmögliche Gleichberechtigung gewährleisten soll. Leider aber haben wir keinen Einblick und auch keinen Einfluss darauf, wen die Software wann einlädt. Deshalb bitten wir darum, die Telefon-Leitungen freizuhalten für Impf-Registrierungen und sonstige Fragen", heißt es.

Zudem appellierte Landrat Thomas Bold an die Kissinger Bevölkerung, die gängigen Schutzmaßnahmen der Pandemie zu befolgen: "In der Vergangenheit, überwiegend an den Wochenenden, sind immer wieder Beschwerden bei Polizei und Ordnungsamt eingegangen, weil es zu Menschenansammlungen an beliebten Orten wie dem Rosengarten in Bad Kissingen oder dem Marktplatz in Hammelburg gekommen ist. Dabei werden die Abstandsregeln sowie die Pflicht, auf bestimmten Straßen und Plätzen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, immer häufiger außer Acht gelassen.

Landrat Thomas Bold bittet die Bürgerinnen und Bürger deshalb noch einmal nachdrücklich darum, auch weiterhin die Hygieneregeln konsequent einzuhalten, "gerade auch, was den Verzehr von Speisen und Getränken angeht, die ‘to go‘ angeboten werden", so Landrat Bold. "Wenn Sie beispielsweise im Rosengarten Ihr Getränk genießen möchten: Suchen Sie sich einen Platz, der genügend Abstand zu anderen Menschen bietet, und nehmen Sie Ihre Maske nur zum Trinken ab. Gerade dort, wo mehr Menschen zusammenkommen, ist es wichtig, dass wir uns diszipliniert verhalten. Denn diese Disziplin ist die Voraussetzung dafür, dass die Inzidenz weiter sinkt und damit weitere Lockerungen möglich sind. Wenn die Inzidenz stabil unter 100 liegt, ist Außengastronomie endlich wieder möglich."

Update vom 05.05.2021, 14.30 Uhr: Bad Kissinger Inzidenz sinkt weiter - zwei neue Todesfälle

Die positive Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Bad Kissingen hält an: Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt der Wert am heutigen Mittwoch, 5. Mai 2021, bei 117. Noch vor einer Woche betrug der Wert 194. Damit nähert sich der Landkreis einem Inzidenzwert von 100, nach dessen dauerhafter Unterschreitung weitere Lockerungen anstehen könnten.

Das Landratsamt Bad Kissingen meldet heute 22 Neuinfektionen. Aktuell sind 289 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind 34 weitere Personen genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatl. Gesundheitsamtes 129,8. 378 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 20 Personen.

Leider sind zwei weitere Personen verstorben, die mit Covid-19 infiziert waren. Eine Person war zwischen 40 und 50 Jahre alt, die andere zwischen 60 und 70 Jahre und hatte Vorerkrankungen. Beide lebten zuletzt in einem privaten Haushalt.

Update vom 27.04.2021, 15 Uhr: Inzidenz drei Tage in Folge über 150 - Verschärfungen kommen

Das Landratsamt Bad Kissingen gibt als zuständige Kreisverwaltungsbehörde bekannt, dass laut Veröffentlichung des Robert Koch-Institutes die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Bad Kissingen an drei aufeinander folgenden Tagen den Wert von 150 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner überschritten hat, nämlich am 24.04.2021 mit 157,9, am 25.04.2021 mit 181,1 und am 26.04.2021 mit 189,9 (jeweils Stand 0:00 Uhr). Damit gelten im Landkreis Bad Kissingen ab dem 28.04.2021 0:00 Uhr zusätzliche Regelungen, so schreibt es die 12. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vor. Unter anderem ist es nur noch möglich, Ware vorzubestellen und diese abzuholen (zum Beispiel im Baumarkt oder im Schuhgeschäft). Dafür ist kein negativer Corona-Test notwendig.

Am Dienstag, den 27. April 2021, liegen im Landkreis Bad Kissingen 14 neue Corona-Fälle vor. Aktuell sind 333 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind 22 weitere Personen genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatl. Gesundheitsamtes 190,8. Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 3.203 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 2.776 Personen. 94 Personen, die positiv auf COVID-19 getestet waren, sind verstorben. 523 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 27 Personen.

Update vom 16.04.2021, 14.30 Uhr: Notbremse und Schließungen kommen ab Sonntag

Mit dem heutigen Tag liegt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Bad Kissingen an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100.

Ab Sonntag, 18.04.21, 0 Uhr müssen die Corona-Maßnahmen deshalb verschärft werden.

Es gilt:

Kontaktbeschränkung: Private Treffen sind nur zulässig mit Angehörigen des eigenen Haushalts sowie einer weiteren Person (Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt)

Es gilt eine nächtliche Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr

Kontaktfreier Sport ist nur unter Beachtung der neuen geltenden Kontaktbeschränkungen (eigener Hausstand + eine weitere Person) erlaubt

Die Ausübung von Mannschaftssport ist untersagt

Inzidenzunabhängig geöffnet haben Geschäfte des täglichen Bedarfs wie zum Beispiel Lebensmittelgeschäfte, Drogerien und Apotheken, Banken, Friseure und Getränkemärkte

Einzelhandel (z.B. Baumärkte oder Schuhgeschäfte):

o "Click & Meet": Zutritt nur nach Terminvereinbarung sowie mit einem negativen Corona-Test;

o "Click & Collect": möglich, kein negativer Test erforderlich

o "Click & Meet": Zutritt nur nach Terminvereinbarung sowie mit einem negativen Corona-Test; o "Click & Collect": möglich, kein negativer Test erforderlich In der Gastronomie ist nur die Abgabe bzw. Abholung und Lieferung von mitnahmefähigen Speisen und Getränken zulässig

Kulturstätte bleiben geschlossen

Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, Angebote der Erwachsenenbildung und vergleichbare Angebote sowie Instrumental- und Gesangsunterricht dürfen nicht mehr in Präsenzform abgehalten werden

Außerdem gibt es Änderungen bezüglich des Betriebs von Schulen und Kindertagesstätten. Einen Überblick über alle Regionen in Franken finden Sie hier: Schul- und Kita-Öffnung in Franken im Überblick: Das gilt in Ihrer Region

Im Landkreis Bad Kissingen gilt ab dem 19.04.2021 bis einschließlich 25.04.2021

In der Jahrgangsstufe 4 der Grundschulstufe, der Jahrgangsstufe 11 der Gymnasien und der Fachoberschulen sowie in Abschlussklassen findet Präsenzunterricht statt, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Ansonsten findet dort Wechselunterricht statt. Die Entscheidung hierüber trifft die Schulleitung vor Ort. An allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen findet Distanzunterricht statt.

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung und organisierte Spielgruppen für Kinder sind geschlossen. Eltern können eine Notbetreuung beispielsweise dann in Anspruch nehmen, wenn sie die Betreuung ihrer Kinder nicht selbst oder auf andere Weise sicherstellen können.

Am Freitag, den 16. April 2021, liegen im Landkreis Bad Kissingen 36 neue Corona-Fälle vor. Aktuell sind 238 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind 15 weitere Personen genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatl. Gesundheitsamtes 148,2.

Update vom 29.03.2021: Schließungen in der Karwoche: Landratsamt reagiert auf Kritik

Das Landratsamt Bad Kissingen hatte am Freitag, 26.03.2021, verkündet, dass in der Woche vor Ostern die Kitas im Landkreis schließen würden. An dieser Entscheidung gab es Kritik und Unverständnis. Darauf reagiert das Landratsamt nun mit einer Mitteilung und Erklärung, warum dies so beschlossen wurde. Man verwehrt sich, so die Mitteilung, gegen Vorwürfe, die Entscheidung sie "willkürlich" gefällt worden.

In der Mitteilung heißt es:

"Richtig ist, dass es für die inzidenzabhängigen Regelungen beispielsweise für Ladenöffnungen oder private Treffen grundsätzlich auf das Überschreiten bzw. Unterschreiten der 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen ankommt (§ 3 der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung). Abweichend hiervon ist für den Schulbetrieb und den Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen alleine der Inzidenzwert am Freitag jeder Woche entscheidend. Hiernach richtet sich jeweils der Betrieb in den Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen für die gesamte Dauer der darauffolgenden Kalenderwoche (§ 18 Absatz 1 Sätze 4 und 5 sowie § 19 Absatz 1 Satz 3 der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung).

Es kommt also für Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen nur auf den jeweiligen Freitagswert der Vorwoche an, auch wenn schon beispielsweise am Samstag die Schwelle wieder über- oder unterschritten wird. Das Ministerium wollte damit eine bessere Planungssicherheit gewährleisten. Der Landkreis ist an diese Vorgabe gebunden. In der Karwoche ist für die Folgewoche laut Gesundheitsministerium auf den Inzidenzwert am Gründonnerstag abzustellen. Maßgeblich ist dabei immer die 7-Tage-Inzidenz, die das Robert-Koch-Institut auf seinen Seiten veröffentlicht. Warum dieser Wert vom Wert des Staatlichen Gesundheitsamts abweichen kann, erklärt das RKI unter folgendem Link: https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/gesamt.html --> Stichwort „Fallzahlen und Meldungen“, Punkt 5."

Update vom 28.03.2021, 12 Uhr: Landratsamt meldet neue Fälle

Am Sonntag hat das Landratsamt Bad Kissingen in einer Pressemitteilung über die aktuelle Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus informiert: "Am Sonntag liegen im Landkreis Bad Kissingen 16 neue Corona-Fälle vor. Aktuell sind 200 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind keine weiteren Personen genesen."

Weiter heißt es, bisher seien im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 2647 Coronafälle bestätigt. 2362 Menschen seien aktuell wieder genesen. "85 Personen, die positiv auf COVID-19 getestet waren, sind verstorben. 358 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 23 Personen.", erklärt das Landratsamt.

Update vom 26.03.2021, 20.00 Uhr: Mehrere Einrichtungen von Corona betroffen - Kitas nur im Notbetrieb

Am Freitag (26. März 2021) meldet das Landratsamt Bad Kissingen eine 7-Tage-Inzidenz von 101,7. Aktuell sind 176 Menschen mit dem Virus infiziert. Drei Einrichtungen sind von Corona betroffen. Dazu zählen laut Pressemitteilung des Landratsamtes:

Burkardus-Wohnpark, Bad Kissingen: ein/e weitere/r Mitarbeiter*in

Lebenshilfe Bad Kissingen, Wohnheim Nüdlingen: ein/e Bewohner*in

Saaletal-Schule, Hammelburg: ein/e Schüler*in

Da die 7-Tage-Inzidenz am Freitag über dem Schwellenwert von 100 steht, gilt im Kreis Bad Kissingen ab Montag, 29.03.2021 bis einschließlich Sonntag, 04.04.2021 für den Betrieb von Schulen:

In Abschlussklassen findet Präsenzunterricht statt, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Ansonsten findet Wechselunterricht statt. Die Entscheidung hierüber trifft die Schulleitung vor Ort.

An allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen findet Distanzunterricht statt.

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung und organisierte Spielgruppen für Kinder sind geschlossen. Regelungen zur Notbetreuung werden vom Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales im Benehmen mit dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege durch Bekanntmachung erlassen.

Update vom 24.03.2021, 18.00 Uhr: Über 300 Menschen in Quarantäne

Aktuell sind 164 Menschen im Kreis Bad Kissingen mit dem Coronavirus infiziert, am Mittwoch (24. März 2021) hat es laut Informationen des Landratsamtes 22 Neuinfektionen gegeben.

14 Menschen werden stationär im Krankenhaus behandelt. 324 Menschen befinden sich in Quarantäne. Wie das Landratsamt weiterhin berichtet, ist eine über 80 Jahre alte Frau in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis liegt bei 94,9.

Update vom 22.03.2021: Landkreis nähert sich kritischer Marke

Am Montag, den 22. März 2021, liegen im Landkreis Bad Kissingen fünf neue Corona-Fälle vor. Aktuell sind 174 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind drei weitere Personen genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatl. Gesundheitsamtes 92,0. - und nähert sich dadurch bedenklich der kritischen Marke von 100. Am Samstag hatte die Inzidenz noch bei 78 gelegen.

Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 2.555 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 2.299 Personen. 82 Personen, die positiv auf COVID-19 getestet waren, sind verstorben. 281 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 14 Personen.

Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (127) Hammelburg (28), Bad Brückenau (19

Update vom 01.03.2021, 16.30 Uhr: So ist die aktuelle Corona-Lage in Bad Kissingen

Wie das Landratsamt Bad Kissingen am Montag (1. März 2021) mitteilt, liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit bei 48,4. Es gibt vier neue Corona-Fälle, aktuell sind 70 Personen mit dem Virus infiziert, heißt es. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (48) Hammelburg (9), Bad Brückenau (13).

Im Kindergarten Schondra hat sich ein Kind mit dem Coronavirus infiziert. 24 Kinder und drei Mitarbeiter des Kindergartens sind in Quarantäne.

Update vom 16.02.2021, 21.30 Uhr: Aktuelle Corona-Zahlen und Wegfall der Ausgangssperre

Am Dienstag, den 16. Februar 2021 liegen im Landkreis Bad Kissingen zwei neue Coronafälle vor. Aktuell sind 82 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind zwölf weitere Personen genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatl. Gesundheitsamtes 31,0.

Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 2.228 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 2.066 Personen. 80 Personen, die positiv auf COVID-19 getestet waren, sind verstorben. 162 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan zehn Personen.

Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (31) Hammelburg (27), Bad Brückenau (24). Im Kindergarten Brünn, Münnerstadt, sind zwei Erzieher*innen positiv getestet worden. Vier Mitarbeiter*innen und 20 Kinder sind in Quarantäne. Der Kindergarten ist vorerst bis einschließlich 19. Februar geschlossen.

Außerdem gibt das Landratsamt Bad Kissingen hiermit bekannt, dass die nächtliche Ausgangssperre ab sofort bis auf Weiteres entfällt.

Sobald die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Bad Kissingen den Wert von 100 auch nur an einem Tag überschreitet, gilt ab dem darauffolgenden Tag wieder eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr (11. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, §3). Maßgeblich dafür ist der Wert, den das RKI auf seinen Seiten veröffentlicht.

Update vom 10.02.2021, 18.00 Uhr: Impfzentrum im Tattersall geht an den Start

Am Mittwoch (10. Februar 2021) hat das Impfzentrum des Landkreises Bad Kissingen im Tattersall offiziell seinen Betrieb aufgenommen, wie das Landratsamt in einer entsprechenden Pressemitteilung berichtet. "Dass wir nun endlich im Impfzentrum starten können ist ein ganz wichtiges Signal im Kampf gegen Corona“, sagt Landrat Thomas Bold.

"Der Impfstart war holprig“, gibt Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel zu. "Aber umso schöner ist es zu sehen, wie die Impfungen jetzt immer mehr an Fahrt aufnehmen. Und nachdem Biontech jetzt die Produktion in Marburg aufgenommen hat, bin ich auch optimistisch, dass wir bald so viel Impfstoff haben, wie wir uns das wünschen.“

Insgesamt sind im Impfzentrum in dieser Woche bis einschließlich Samstag 310 Impfungen geplant, heißt es weiter. Hauptsächlich für Bürgerinnen und Bürger, die älter als 80 Jahre sind und für medizinisches Personal. Zusätzlich sind mobile Impfteams im Landkreis unterwegs, sodass in dieser Woche insgesamt rund 1.000 Impfungen durchgeführt werden können.

"Bislang ist die Nachfrage nach Impfungen sehr groß“, sagt Landrat Thomas Bold. "Wir hoffen, dass das so bleibt bzw. die Nachfrage noch weiter wächst. Denn nur so schaffen wir es, dass in unserem Leben endlich wieder Normalität einkehrt.“

Update vom 04.02.2021, 18.00 Uhr: Inzidenz weiter über 100 - 31 neue Corona-Fälle

Am Donnerstag (4. Februar 2021) liegen im Landkreis Bad Kissingen 31 neue Coronafälle vor. Wie das Landratsamt mitteilte, sind aktuell 177 Menschen mit dem Virus infiziert und elf weitere Personen sind gegenüber dem Vortag genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt damit nach Berechnung des Staatlichen Gesundheitsamtes 119,1.

Bisher sind im Landkreis insgesamt 2.135 Coronafälle bestätigt, als wieder genesen gelten dagegen 1.880 Personen. 78 Menschen aus der Region, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind seit Beginn der Pandemie verstorben. Zudem werden momentan elf Landkreisbewohner aufgrund ihrer Corona-Infektion stationär behandelt.

Auch zwei Einrichtungen im Kreis Bad Kissingen sind von Corona betroffen: In der Notbetreuung der Förderschule Riedenberg wurde ein Schulkind positiv auf das Virus getestet. Im Seniorenzentrum St. Elisabeth in Bad Kissingen gab es außerdem einen positiven Corona-Fall im Personal.

Update vom 16.01.2021, 17.33 Uhr: Drei weitere Todesfälle, Inzidenz bei 101,7

Am Samstag (16. Januar 2021) liegen im Landkreis Bad Kissingen 19 neue Coronafälle vor. Aktuell sind laut Landratsamt 178 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind 28 weitere Personen genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 101,7.

Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 1860 Coronafälle bestätigt. Als genesen gelten inzwischen 1613 Personen. 69 Personen, die positiv auf COVID-19 getestet waren, sind verstorben. 273 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 27 Personen. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (79), Hammelburg (50), Bad Brückenau (49).

Drei weitere Personen, die mit Covid-19 infiziert waren, seien gestorben, berichtet das Landratsamt. Die Verstorbenen hatten jeweils mehrere Vorerkrankungen. Zwei davon waren über 80 Jahre alt – eine lebte privat, eine lebte zuletzt im Seniorenzentrum St. Elisabeth in Münnerstadt. Die dritte Person war über 70 Jahre alt, sie lebte zuletzt in einem privaten Haushalt. Im Seniorenzentrum St. Gertrudis in Bad Kissingen wurde außerdem ein Mitarbeiter positiv auf Corona getestet.

Update vom 09.01.2021, 20.35 Uhr: Corona fordert fünf weitere Opfer

Im Landkreis Bad Kissingen sind fünf weitere Personen verstorben, die mit Covid-19 infiziert waren. Das teilt das Landratsamt am Samstag (9. Januar 2021) mit. Vier der Versorbenen waren über 80 Jahre alt und hatten mehrere Vorerkrankungen. Je eine Person lebte zuletzt im Seniorenzentrum St. Elisabeth in Münnerstadt, im Kurstift Bad Brückenau, in der Seniorenresidenz Parkwohnstift Bad Kissingen sowie privat. Eine weitere verstorbene Person war über 70 Jahre alt. Sie hatte mehrere schwere Vorerkrankungen und lebte zuletzt privat.

Am Samstag liegen im Landkreis Bad Kissingen 17 neue Coronafälle vor. Aktuell sind 246 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind 27 Personen genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatl. Gesundheitsamtes 118,2.

Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 1755 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 1.449 Personen. 60 Personen, die positiv auf COVID-19 getestet waren, sind verstorben. 348 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 36 Personen.

Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf:

Bad Kissingen: 139

Hammelburg: 53

Bad Brückenau: 54

Wie das Landratsamt ergänzt, wurde in der Median Frankenpark Klinik Bad Kissingen ein weiterer Mitarbeiter positiv getestet.

Update vom 28.12.2020, 17.45 Uhr: Weiterer Todesfall - Inzidenzwert im Landkreis sinkt

Im Landkreis Bad Kissingen wurden sieben weitere Menschen positiv auf Corona getestet, wie das Landratsamt am Montag mitteilte. Damit sind aktuell 285 Menschen aktiv infiziert, im Vergleich zum Vortag sind zwölf Menschen wieder genesen.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis 1.504 Corona-Fälle bestätigt, davon sind 1.184 Menschen inzwischen wieder gesund. Momentan müssen 39 Corona-Patienten stationär behandelt werden.

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Corona ist in der Region ebenfalls gestiegen: Eine weitere Person, die positiv getestet worden war, ist verstorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis ist dagegen leicht gesunken. Laut den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Institutes liegt der Wert bei 183,08 (Stand: 28.12., 0.00 Uhr).

Update vom 25.12.2020, 16.15 Uhr: Ein weiterer Todesfall gemeldet

Am Freitag (25. Dezember 2020) sind im Landkreis Bad Kissingen 36 Neuinfektionen bekannt geworden. Damit sind aktuell insgesamt 235 Menschen infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei einem Wert von 168,5, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung meldet.

266 Menschen befinden sich in Quarantäne. Eine weitere Person ist in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Sie war 80 Jahre alt und hatte mehrere Vorerkrankungen.

Update vom 23.12.2020, 14.35 Uhr: Drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus

Wie das Landratsamt Bad Kissingen am Mittwoch vor Weihnachten (23. Dezember 2020) mitteilt, sind erneut drei Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Weiterhin gibt es 22 neue Corona-Fälle. Damit sind aktuell 241 in der Region mit dem Virus infiziert, heißt es. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt in der Folge 182,1.

Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 1352 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 1083 Personen. 28 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. 312 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 35 Personen. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (141), Hammelburg (28), Bad Brückenau (72).

Bei den drei Verstorbenen handelt es sich um Personen, die über 80 Jahre alt waren und diverse Vorerkrankungen hatten. Zwei Personen lebten vor ihrem Tod im Parkwohnstift Bad Kissingen.

Update vom 17.12.2020, 15.40 Uhr: 30 neue Corona-Fälle

Am Donnerstag (17. Dezember 2020) meldet das Landratsamt 30 neue Corona-Fälle aus dem Landkreis Bad Kissingen. Aktuell sind 263 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag gelten 25 Personen als genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Gesundheitsamtes 165,6.

Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 1194 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 910 Personen. 21 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. 441 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 27 Personen. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (157), Hammelburg (50), Bad Brückenau (56).

Update vom 16.12.2020, 18.40 Uhr: Schnelltest-Strecke errichtet, um Besuche in Pflegeheimen zu ermöglichen

Ab Freitag (18. Dezember 2020) soll es Angehörigen durch eine zusätzliche Schnelltest-Strecke in Bad Kissingen möglich gemacht werden, Menschen in Pflegenheimen zu besuchen. Da zur Zeit aufgrund der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung nur ein Besucher pro Bewohner in Pflegeheimen gestattet ist und das auch nur mit negativen Coronatest, möchte der Landkreis den Angehörigen mit der Schnelltest-Strecke entgegenkommen, um das Testen zu erleichtern.

Testort wird der Tattersall in Bad Kissingen, Reithausplatz 2. Montag, Mittwoch und Freitag können zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr Termine telefonisch vorab vereinbart werden. Sollten Sie allerdings Krankheitssymptome aufweisen, sollten sie besser zu Hause bleiben.

Wenn Sie einen Termin haben und vor Ort getestet werden, müssen Sie an der Schnelltest-Strecke warten, bis ihr Test ausgewertet ist. Das dauert um die 30 bis 45 Minuten. Danach hat ihr Test eine Gültigkeit von 48 Stunden. Die Terminvereinbarung für die Schnelltest-Strecke funktioniert entweder über ein Onlinetool über die Homepage des Landkreises Bad Kissingen unter www.landkreis-badkissingen.de/coronavirus oder telefonisch während der Öffnungszeiten des Landratsamtes unter 0971/801-1005.

Testen lassen dürfen sich dort übrigens auch Menschen, die außerhalb des Landkreises leben, allerdings eine pflegebedürftige Person im Landkreis besuchen möchten.

Update vom 16.12.2020, 17.30 Uhr: Mehrere Pflegeeinrichtungen betroffen

Wie das Landratsamt Bad Kissingen am Mittwoch (16. Dezember 2020) meldet, sind im Landkreis mehrere Pflegeheime von Corona betroffen. In der Einrichtung für Menschen mit Behinderung Maria Bildhausen wurden fünf weitere Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet. Im Parkwohnstift Bad Kissingen wurden ebenfalls fünf Bewohner positiv getestet, im Theresienstift Bad Kissingen drei Bewohner.

Im Seniorenzentrum St. Elisabeth in Münnerstadt wurden zwei Mitarbeiter positiv getestet. In der Werkstadt für behinderte Menschen Hammelburg der Lebenshilfe Schweinfurt inst eine Person mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt sind im Landkreis 258 Menschen infiziert, die Inzidenz beträgt 179,2.

Update vom 14.12.2020, 15.00 Uhr: Bewohner einer Wohngruppe infiziert - mehrere Menschen in Quarantäne

Nachdem es tagszuvor noch Verwirrung um den genauen Inzidenzwert für den Landkreis Bad Kissingen gab, ist die Region am Montag (14.12.2020) laut Gesundheitsamt wieder knapp unter der kritischen Marke von 200. Das meldet das Landratsamt am Montagmittag und informiert über die aktuellen Entwicklungen: Im Vergleich zum Vortag wurden dem Landratsamt zwei neue Fälle gemeldet. Damit steigt die Zahl der aktuell Infizierten auf 274 an. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Gesundheitsamtes 196,6.

Zu einem Sorgenkind könnte sich eine Wohngruppe in Maria Bildhausen bei Münnerstadt entwickeln: Dort wurde bei einem Bewohner Covid-19 nachgewiesen. Alle weiteren Bewohnerinnen und Bewohner sind bis zum 22. Dezember in Quarantäne, auch die Mitarbeitende in der Werkstatt, die Kontakt mit Infizierten gehabt haben könnten, wurden getestet.

Update vom 13.12.2020, 20.00 Uhr: Inzidenzwert überschreitet kritische Marke von 200

"Am Sonntag, den 13. Dezember 2020, liegen im Landkreis Bad Kissingen 38 neue Coronafälle vor", berichtet das Landratsamt Bad Kissingen. "Aktuell sind 273 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag gelten 14 Personen als genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Gesundheitsamtes 201,5. Nach Berechnung des Robert-Koch-Instituts liegt der Wert im Landkreis heute bei 199,5."

Nach den Zahlen des Staatlichen Gesundheitsamtes Bad Kissingen habe der Landkreis Bad Kissingen heute die Corona-Inzidenz von 200 überschritten, so das Landratsamt. "Demnach müssten nach §25 der 10. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung die Maßnahmen im Landkreis verschärft werden." Die Berechnungen des Robert Koch-Instituts ergäben heute allerdings für den Landkreis Bad Kissingen einen Wert von 199,5. "Da nach § 28a Abs. 3 Satz 12 IfSG die Zahlen des Robert Koch-Instituts maßgeblich sind für sämtliche weiterführende Maßnahmen, bleiben die aktuellen Regelungen bestehen. Die Verschärfungen treten erst in Kraft, wenn auch das Robert Koch-Institut die Inzidenz von 200 für den Landkreis Bad Kissingen als überschritten vermeldet."

Man habe die Zahlen dem RKI gemeldet. Die Gründe, warum das RKI seit einigen Tagen trotz eine geringere Inzidenz ausweist, seien dem Landratsamt nicht bekannt.

Update vom 10.12.2020, 20.00 Uhr: Landrat wendet sich an Bürger: "Müssen alles geben"

Bad Kissingens Landrat Thomas Bold appelliert ihn einer Pressemitteilung vom Donnerstag (10. Dezember 2020) an die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises. In zwei Wochen sei Heiligeabend, alle wollen bei ihren Lieben sein. Doch die Zahlen im Landkreis steigen weiter an und die 7-Tage-Inzidenz geht stark auf die 200er Marke zu. Landrat Bold ruft die Bevölkerung dazu auf, Eigenverantwortung an den Tag zu legen:

"Wir müssen alles geben, die Ausbreitung der Pandemie unbedingt zu verhindern. Es ist anstrengend, es nervt, es geht an die Substanz. Das stimmt. Aber wir erleben hier ein Jahrhundertereignis, bei dem wir Ausdauer und Disziplin tagtäglich zeigen müssen. Halten Sie durch! Alle Kontakte, die nicht absolut notwendig sind, müssen unbedingt reduziert werden. Es geht um den Schutz von uns selbst, aber auch vor allem um diejenigen, die wir lieben und schätzen. Halten Sie sich an die Hygienevorschriften und versuchen Sie, vor den Weihnachtsfeiertagen möglichst wenig unter Menschen zu gehen. Der Preis ist einfach zu hoch", so der Landrat.

Bei Fragen rund um das Coronavirus können sich die Bürger Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr an die Corona-Hotline unter der Telefonnummer 0971/71650 wenden.

Update vom 03.12.2020, 15.10 Uhr: 31 neue Corona-Infektionen und zwei Klassen in Quarantäne

Am Donnerstag, den 03. Dezember 2020, liegen im Landkreis Bad Kissingen 31 neue Coronafälle vor. Dies meldet das Landratsamt Bad Kissingen. Aktuell sind 163 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag gelten zwei Personen als genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 106,6.

Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 847 Coronafälle bestätigt. Als gesund gelten inzwischen 665 Menschen. 19 Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. 377 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 21.

Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (106), Hammelburg (31), Bad Brückenau (26).

In der Staatlichen Realschule Bad Brückenau sind nach bekannt werden zweier positiver Fälle zwei Klassen in Quarantäne geschickt worden. Diese gilt bis einschließlich 9.12.2020.

Update vom 30.11.2020, 13.45 Uhr: Corona in Schulklasse und Pflegeheim

Aktuell sind im Landkreis Bad Kissingen 162 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 106,6 , 340 Menschen befinden sich in Quarantäne. Das meldet das Landratsamt in einer aktuellen Pressemitteilung.

Im Theresienstift in Bad Kissingen ist ein Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ein weiterer infizierter Bewohner ist im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Im Johann-Philipp-von-Schönborn-Gymnasium in Münnerstadt ist ein Schüler positiv getestet worden. Die betroffene Klasse befindet sich in Quarantäne, heißt es weiter.

Update vom 27.11.2020, 12.30 Uhr: Über 400 Menschen in Quarantäne - 23 Menschen in einer Klinik

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Bad Kissingen ist im Vergleich zu Montag (23. November 2020) von 107,5 auf 99,8 gesunken. Dennoch befinden sich aktuell 402 Menschen in Quarantäne, wie das Landratsamt Bad Kissingen in einer Pressemitteilung berichtet.

23 Menschen müssen sogar stationär in einer Klinik behandelt werden. Als genesen gelten mittlerweile insgesamt 587 Menschen im Landkreis. In der Anton-Kliegl-Mittelschule in Bad Kissingen und in der Sinnberg-Grundschule hat sich jeweils ein Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Die betroffenen Klassen befinden sich in Quarantäne. Das Gesundheitsamt bietete den Schülern an, sich testen zu lassen, heißt es weiter.

Update vom 23.11.2020, 14.30 Uhr: Neue Corona-Fälle an Berufsschulen und in Altenheim

Im Landkreis Bad Kissingen wurden am Montag vier neue Corona-Infektionen gemeldet. Wie das Landratsamt mitteilte, sind damit aktuell 144 Menschen in der Region infiziert und die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 107, 5. Der Landkreis liegt damit noch unter dem aktuellen Durchschnitt der Region Unterfranken.

Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 687 Menschen im Landkreis positiv auf das Virus getestet, 525 sind inzwischen wieder genesen. Momentan müssen 14 Personen in Folge der Infektion stationär behandelt werden, zudem sind 18 Menschen, die positiv getestet wurden, inzwischen verstorben.

In zwei Berufsschulen im Landkreis gab es positive Corona-Fälle: Eine Lehrkraft der Berufsschule Garitz wurde positiv auf das Virus getest. 56 Schülerinnen und Schüler gelten als Kontaktpersonen und müssen nun in Quarantäne, davon stammen 14 aus dem Landkreis Bad Kissingen.

Auch im Berufsbildungszentrum (BBZ) Münnerstadt muss eine Klasse wegen eines Corona-Falls in Quarantäne. Die betroffenen Person stammt aus einem Nachbarlandkreis und die gesamte Klasse wurde nun vorsorglich in Quarantäne geschickt. Lehrkräfte sind von dem Fall nicht betroffen.

Im Theresienstift Bad Kissingen wurde einer der Bewohner positiv auf Corona getestet. Alle weiteren Bewohner sowie die Mitarbeiter sollen noch heute getestet werden.

Update vom 6.11.2020, 14.10 Uhr: Eltern beschweren sich über Maskenpflicht in der Grundschule

Aktuell gehen bei Leitern von Grundschulen, im Schulamt und auch im Landratsamt Beschwerden von Eltern ein, die nicht nachvollziehen können, dass ihre Kinder in der Grundschule – vor allem auch am Platz – eine Maske tragen müssen, heißt es in einer Meldung des Landratsamtes vom 6.11.2020.

In Röttenbach im Landkreis Erlangen-Höchstadt wendeten sich die Eltern sogar in einem Protestbrief an den Brügermeister. Sie fürchten die verschärfte Maskenpflicht ab Montag.

Tatsächlich besteht laut Bayerischer Infektionsschutzmaßnahmenverordnung auf dem gesamten Schulgelände Maskenpflicht, so die Antwort der Behörden. Das Landratsamt Bad Kissingen hat sich nach sorgfältiger Überlegung und Gesprächen mit Experten entschieden, die Maskenpflicht am Platz auch für Grundschüler beizubehalten.

Erzieherin des Kindergartens Premich postiv getestet - Kindergarten schließt

Laut Medlung des Landratsamtes vom 6.11.2020 wurde im Kindergarten Premich eine Erzieherin positiv auf Covid-19 getestet. Weil neben den Kindern in der betroffenen Gruppe auch alle anderen Erzieher als Kontaktpersonen gelten, müssen sie in Quarantäne. Daher ist der weitere Betrieb des Kindergartens aktuell nicht möglich, er bleibt vorerst geschlossen. Die ErzieherInnen und Kinder sind am Donnerstag (5.11.2020) getestet worden, die Ergebnisse stehen noch aus.

Update vom 30.10.2020, 12.50 Uhr: Corona-Ampel auf Rot - Zahlen steigen weiter

Dem Landratsamt Bad Kissingen liegen am Freitag (30. Oktober 2020) zehn neue Coronafälle vor. Damit sind aktuell 83 Menschen mit dem Virus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nun bei 61. Das meldet das Landratsamt in einer Pressemitteilung. In Quarantäne befinden sich momentan 365 Menschen.

Update vom 28.10.2020, 13.35 Uhr: 7-Tage-Inzidenz bei über 50 - Corona-Ampel steht nun auf Rot

Wie das Landratsamt mitteilt, liegen am Mittwoch, 28. Oktober 2020, im Landkreis Bad Kissingen sieben neue Coronafälle vor. Somit sind hier aktuell 64 Menschen mit dem Virus infiziert, davon wird einer stationär behandelt. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 53,3.

Damit überschreitet der Landkreis Bad Kissingen den Grenzwert von 50, die bayerische Corona-Ampel im Landkreis springt auf Rot.

Somit müssen im Kampf gegen das Virus weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Diese Regeln gelten ab 29. Oktober

Deshalb erlässt das Landratsamt Bad Kissingen eine Allgemeinverfügung im Rahmen der 7. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Diese tritt am Donnerstag, 29. Oktober 2020, um 0 Uhr in Kraft.

Demnach ist unter anderem der gemeinsame Aufenthalt bzw. die Zusammenkunft auf Angehörige von zwei Hausständen oder fünf Personen beschränkt (vorher: zehn Personen)

beschränkt (vorher: zehn Personen) Sperrstunde , Alkoholverbot auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen sowie ein Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen und durch sonstige Verkaufsstellen und Lieferdienste gelten ab 22 Uhr (vorher: 23 Uhr)

, auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen sowie ein an Tankstellen und durch sonstige Verkaufsstellen und Lieferdienste gelten ab 22 Uhr (vorher: 23 Uhr) Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss in der Stadt Bad Kissingen auch während der Zeiten eines erhöhten Schüleraufkommens zwischen den Busaus- und -einstiegen am Berliner Platz entlang der Erhardstraße und der Groppstraße bis hin zur Staatlichen Realschule Bad Kissingen, zum Jack-SteigenbergerGymnasium und/oder Anton-Kliegl-Mittelschule und zurück getragen werden.

muss in der Stadt Bad Kissingen auch während der Zeiten eines erhöhten Schüleraufkommens zwischen den Busaus- und -einstiegen am Berliner Platz entlang der Erhardstraße und der Groppstraße bis hin zur Staatlichen Realschule Bad Kissingen, zum Jack-SteigenbergerGymnasium und/oder Anton-Kliegl-Mittelschule und zurück getragen werden. Es besteht eine Maskenpflicht an Schulen aller Jahrgangsstufen - auch am Platz.

aller Jahrgangsstufen - auch am Platz. In allen Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und in Heilpädagogischen Tagesstätten (HPTs) auf dem Gebiet des Landkreises Bad Kissingen sind feste Gruppen zu bilden, offene oder teiloffene Konzepte sind untersagt. Alle Beschäftigten haben in der Einrichtung eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Hinweis: Zunächst hatte das Landratsamt an dieser Stelle den Zusatz, dass die Maskenpflicht auch "für Kinder ab dem sechsten Geburtstag" gilt. Dieser Passus wurde später gestrichen.

der Kindertagesbetreuung und in Heilpädagogischen Tagesstätten (HPTs) auf dem Gebiet des Landkreises Bad Kissingen sind feste Gruppen zu bilden, offene oder teiloffene Konzepte sind untersagt. Alle Beschäftigten haben in der Einrichtung eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Hinweis: Zunächst hatte das Landratsamt an dieser Stelle den Zusatz, dass die Maskenpflicht auch "für Kinder ab dem sechsten Geburtstag" gilt. Dieser Passus wurde später gestrichen. Der Besuch von Patienten oder Bewohnern in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen wird auf täglich eine Person, bei Minderjährigen auch von den Eltern oder Sorgeberechtigten gemeinsam, während einer festen Besuchszeit beschränkt.

Bisher sind dem Landratsamt zufolge im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 374 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 292 Personen. 18 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. 322 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (51), Hammelburg (7), Bad Brückenau (6).

Das muss für Allerheiligen, Halloween und Martinsumzüge beachtet werden

Außerdem hat das Landratsamt einige Informationen zu den anstehenden Gedenk- und Brauchtumsveranstaltungen zusammengefasst:

Halloween (31. Oktober) :Besondere Regelungen für Halloween gibt es demancht nicht. Es gelten jedoch entsprechend der jeweils gültigen Fassung der 7. BayIfSMV das allgemeine Abstandsgebot sowie die Regelungen zur Mund-Nasen-Bedeckung . Hinsichtlich des gemeinsamen Aufenthalts im öffentlichen Raum und für Zusammenkünfte in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken gelten die Regelungen bei erhöhter Sieben-Tage-Inzidenz, §§ 24 bis 26 der 7. BayIfSMV. Danach ist ab 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen der o. g. gemeinsame Aufenthalt bzw. die Zusammenkunft auf Angehörige von zwei Hausständen oder 10 Personen beschränkt. Ab 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen erfolgt eine Beschränkung auf Angehörige von zwei Hausständen oder 5 Personen. Kinder dürfen demnach grundsätzlich von Haus zu Haus ziehen und um „Süßes oder Saures“ bitten. „Angesichts der aktuellen Situation bitte ich aber abzuwägen, ob man von dem Brauch in diesem Jahr absehen kann“ , appelliert Landrat Thomas Bold an die Vernunft der Eltern.

:Besondere Regelungen für Halloween gibt es demancht nicht. Es gelten jedoch entsprechend der jeweils gültigen Fassung der 7. BayIfSMV das allgemeine sowie die Regelungen zur . Hinsichtlich des gemeinsamen Aufenthalts im öffentlichen Raum und für Zusammenkünfte in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken gelten die Regelungen bei erhöhter Sieben-Tage-Inzidenz, §§ 24 bis 26 der 7. BayIfSMV. Danach ist ab 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen der o. g. gemeinsame Aufenthalt bzw. die Zusammenkunft auf Angehörige von zwei Hausständen oder 10 Personen beschränkt. Ab 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen erfolgt eine Beschränkung auf Angehörige von zwei Hausständen oder 5 Personen. und um „Süßes oder Saures“ bitten. , appelliert Landrat Thomas Bold an die Vernunft der Eltern. Allerheiligen (1. November) : Für das Totengedenken an Allerheiligen gelten die Regelungen für Gottesdienste gemäß § 6 der 7. BayIfSMV. Demnach sind öffentliche Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind unter folgenden Voraussetzungen zulässig:1. Bei Gottesdiensten und Zusammenkünften a) in Gebäuden bestimmt sich die zulässige Höchstteilnehmerzahl nach der Anzahl der vorhandenen Plätze, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Plätzen gewahrt wird; zwischen den Teilnehmern ist, soweit diese nicht dem in § 2 Abs. 1 Nr. 1 genannten Personenkreis (Angehörige des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartnern, Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandten in gerader Linie, Geschwistern sowie Angehörigen eines weiteren Hausstands) angehören, grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. b) im Freien ist grundsätzlich zwischen Personen, die nicht dem in § 2 Abs. 1 Nr. 1 genannten Personenkreis angehören, ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu wahren. 2. Für die Besucher gilt Maskenpflicht , solange sie sich nicht an ihrem Platz befinden.3. Es besteht ein Infektionsschutzkonzept für Gottesdienste oder Zusammenkünfte, das die je nach Glaubensgemeinschaft und Ritus möglichen Infektionsgefahren minimiert; das Infektionsschutzkonzept ist auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen.Ist der Gräbergang Teil des Gottesdienstes, dann findet auch für diesen § 6 der 7. BayIfSMV Anwendung. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Teilnehmer unmittelbar nach dem Gottesdienst in der Kirche geschlossen zum Friedhof gehen, während des Gräbergangs gemeinsam gebetet wird oder auf dem Friedhof ein gemeinsames Gebet gesprochen wird und die Gläubigen dazu als Gruppe beieinanderstehen. Sofern sich auf dem Friedhof mehrere Menschen aufhalten, ohne dass ein Gottesdienst stattfindet, gelten die allgemeine Abstandsregel und die Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum. „Das Totengedenken an Allerheiligen genießt in unserem Landkreis einen sehr hohen Stellenwert“ , so Landrat Thomas Bold. An diesem Tag komme oft die Familie zusammen, selbst wenn sie weit verstreut lebt. „Umso wichtiger ist es, dass die Kontakte auf ein Minimum beschränkt werden – auch wenn es an so einem Tag besonders schwer fällt.“ Der Landrat weist zudem darauf hin, die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) zu beachten sowie geschlossene Räume regelmäßig zu lüften.

: Für das Totengedenken an Allerheiligen gelten die Regelungen für Gottesdienste gemäß § 6 der 7. BayIfSMV. Demnach sind öffentliche Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind unter folgenden Voraussetzungen zulässig:1. Bei Gottesdiensten und Zusammenkünften a) in Gebäuden bestimmt sich die nach der Anzahl der vorhandenen Plätze, bei denen ein von 1,5 m zu anderen Plätzen gewahrt wird; zwischen den Teilnehmern ist, soweit diese nicht dem in § 2 Abs. 1 Nr. 1 genannten Personenkreis (Angehörige des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartnern, Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandten in gerader Linie, Geschwistern sowie Angehörigen eines weiteren Hausstands) angehören, grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. b) im Freien ist grundsätzlich zwischen Personen, die nicht dem in § 2 Abs. 1 Nr. 1 genannten Personenkreis angehören, ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu wahren. 2. Für die Besucher gilt , solange sie sich nicht an ihrem Platz befinden.3. Es besteht ein für Gottesdienste oder Zusammenkünfte, das die je nach Glaubensgemeinschaft und Ritus möglichen Infektionsgefahren minimiert; das Infektionsschutzkonzept ist auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen.Ist der Gräbergang Teil des Gottesdienstes, dann findet auch für diesen § 6 der 7. BayIfSMV Anwendung. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Teilnehmer unmittelbar nach dem Gottesdienst in der Kirche geschlossen zum Friedhof gehen, während des Gräbergangs gemeinsam gebetet wird oder auf dem Friedhof ein gemeinsames Gebet gesprochen wird und die Gläubigen dazu als Gruppe beieinanderstehen. Sofern sich auf dem Friedhof mehrere Menschen aufhalten, ohne dass ein Gottesdienst stattfindet, gelten die allgemeine Abstandsregel und die Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum. , so Landrat Thomas Bold. An diesem Tag komme oft die Familie zusammen, selbst wenn sie weit verstreut lebt. „Umso wichtiger ist es, dass die Kontakte auf ein Minimum beschränkt werden – auch wenn es an so einem Tag besonders schwer fällt.“ Der Landrat weist zudem darauf hin, die (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) zu beachten sowie geschlossene Räume regelmäßig zu lüften. Martinsumzüge (um den 11. November): „Im Hinblick auf die steigenden Infektionszahlen im Landkreis sollten die Martinszüge auf ein Minimum beschränkt werden“, sagt Landrat Thomas Bold. Falls eine Kindertagesstätte trotz der aktuellen Einschränkungen und Auflagen einen Martinszug durchführen möchte, sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass auch hier die betreuten Gruppen getrennt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.landkreis-badkissingen.de/coronavirus.

Update vom 23.10.2020, 14.15 Uhr: Drei Schüler infiziert - drei Schulen betroffen

Im Laufe des Freitagvormittags (23. Oktober 2020) wurde bekannt, dass sich drei Schüler im Landkreis Bad Kissingen mit dem Coronavirus infiziert haben. Das meldet das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Aufgrund der Infektionen mussten zwei 8. Klassen des Jack-Steinberger-Gymnasiums, eine Klasse der Sinnberg-Grundschule und eine Gruppe der Schulvorbereitenden Einrichtung Saaletal-Schule kurzfristig nach Hause geschickt werden.

Auch Lehrkräfte, die mit den Schülern Kontakt hatten, müssen nun Daheim bleiben. Noch am Freitagabend findet eine zentrale Testung aller Betroffener statt. Das Gesundheitsamt arbeitet auf Hochtouren, um alle Kontaktpersonen zu ermitteln.

Update vom 11.10.2020, 14.35 Uhr: Corona-Fälle in BBZ Münnerstadt und Kindergarten St. Burkard

Schülerin und zwei Kindergartenkinder mit Corona infiziert: Wie das Landratsamt Bad Kissingen am Sonntag (11. Oktober 2020) mitteilt, wurde eine Schülerin des BBZ Münnerstadt positiv auf das Coronavirus getestet. Das örtliche Gesundheitsamt wurde am Samstag (10. Oktober 2020) über das Testergebnis informiert.

Daraufhin wurden 25 Schüler und die betroffenen Lehrkräfte der Schulklasse unter Quarantäne gestellt. Während der Quarantäne wird der Unterricht für die betroffenen Schüler in digitaler Form fortgeführt. Testungen sind durch die Gesundheitsämter am jeweiligen Wohnsitz der Kontaktpersonen veranlasst. Es ist allerdings nicht der einzige Fall.

Kindergarten in Oerlenbach öffnet vorraussichtlich wieder am Freitag

Bei zwei Geschwistern wurde ebenfalls das Coronavirus nachgewiesen. Die beiden besuchen den Kindergarten St. Burkard e.V. in Oerlenbach. Die Mitteilung erhielt das Gesundheitsamt Bad Kissingen ebenfalls am Samstag (10. Oktober 2020).

Nach aktuellem Stand wurden im Kindergarten 45 Kinder und 10 Erzieher als enge Kontaktpersonen ermittelt und informiert. Der Betrieb des Kindergartens wird bis einschließlich Freitag (16. Oktober 2020) eingestellt, da die Kinder seit Montag (5. Oktober 2020) nicht mehr im Kindergarten waren. Testungen werden veranlasst.

Hinweis: Die Meldung wurde um 16.26 Uhr aktualisiert. In einer ersten Version war von drei Geschwistern die Rede. Ob die Schülerin mit den Kindergartenkindern verwandt ist, ist allerdings nicht bekannt.

Update vom 20.09.2020, 16.50 Uhr: Erzieherin positiv getestet - Kindergarten bleibt vorläufig geschlossen

Am Wochenende wurde eine Erzieherin aus dem Kliegl-Kindergarten in Bad Kissingen positiv auf das Corona-Virus getestet. Das teilt das Landratsamt am Sonntag (20. September 2020) mit.

Alle Kontaktpersonen seien bereits informiert worden. Für 16 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie 20 Kinder hat das Gesundheitsamt Quarantäne angeordnet. Die kurzfristige Testung ist bereits veranlasst. Der Kindergarten bleibt zunächst ab Montag, 21.09.2020, bis zum 1.10.2020 geschlossen.

