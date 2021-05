Auch die Region in und um Bad Kissingen ist von der Corona-Pandemie betroffen. Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle erfahren Sie in unserer Karte - inklusive Stand der Aktualisierung.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 31.05.2021, 20 Uhr: Inzidenz stabil unter 50 - Lockerungen in Bad Kissingen

Am Montag, den 31. Mai 2021, liegen im Landkreis Bad Kissingen drei neue Corona-Fälle vor. Aktuell sind 78 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind 6 Personen genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatl. Gesundheitsamtes 28,1.

Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 3.611 Corona-Fälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 3.431 Personen. 102 Personen, die positiv auf COVID-19 getestet waren, sind verstorben. 195 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 12 Personen.

Nachdem die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Bad Kissingen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 50 lag (beginnend mit dem 26.05.21, RKI-Wert: 39,7), treten ab 01.06.21, 0 Uhr, weitere Lockerungen in Kraft.

Damit entfällt die vorherige Terminbuchung für Ladengeschäfte mit Kundenverkehr (z.B. Schuhgeschäfte, Bekleidungsgeschäfte). Es ist kontaktfreier Sport in Gruppen von bis zu 10 Personen oder unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren erlaubt (ohne Test).

Weitere Öffnungsschritte gemäß §27 Abs. 2 der 12. BayIfSMV befinden sich derzeit in Abstimmung mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium. Das betrifft Lockerungen in den Bereichen Außengastronomie, Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kino und Sport.

Update vom 24.05.2021, 12 Uhr: Inzidenz weiterhin stabil unter 100 im Landkreis Bad Kissingen

Am Montag, den 24. Mai 2021, liegt im Landkreis Bad Kissingen ein neuer Corona-Fall vor. Aktuell sind 123 Menschen mit dem Virus infiziert, stationär behandelt werden momentan 13 Personen. Gegenüber dem Vortag sind 7 weitere Personen genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatl. Gesundheitsamtes 67,8.

Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 3.582 Corona-Fälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 3.357 Personen. 102 Personen, die positiv auf COVID-19 getestet waren, sind verstorben. 280 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne.

Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (80), Hammelburg (12), Bad Brückenau (31).

Update vom 18.05.2021, 15 Uhr: Inzidenz weiterhin unter 100 - Lockerungen für Bad Kissingen

Am Dienstag, den 18. Mai 2021, liegen im Landkreis Bad Kissingen acht neue Corona-Fälle vor. Aktuell sind 153 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind 14 weitere Personen genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatl. Gesundheitsamtes 59,1. Sie ist damit den 6. Tag in Folge unter 100.

Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 3.520 Corona-Fälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 3.267 Personen. 100 Personen, die positiv auf COVID-19 getestet waren, sind verstorben. 191 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan neun Personen.

Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (101), Hammelburg (24), Bad Brückenau (28).

Leider ist eine weitere Person verstorben, die mit Covid-19 infiziert war. Sie war über 80 Jahre alt, hatte mehrere Vorerkrankungen und lebte zuletzt in einem privaten Haushalt.

Ab Mittwoch, 19.05.21, treten weitere Lockerungen im Landkreis Bad Kissingen in Kraft.

Öffnung der Außengastronomie. Voraussetzung: Die Besucher müssen sich vorher anmelden und die Kontaktdaten müssen dokumentiert werden für eine mögliche Nachverfolgung; sitzen an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen, muss ein höchstens 24 Stunden altes negatives Corona-Test-Ergebnis (Schnell-, Selbst- oder PCR-Test) vorgelegt werden.

Öffnen dürfen außerdem Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos; auch hierfür ist ein negatives Corona-Test-Ergebnis nötig, das maximal 24 Stunden alt sein darf.

Kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport unter freiem Himmel. Die Teilnehmer benötigen ebenfalls ein höchstens 24 Stunden altes negatives Corona-Test-Ergebnis.

Beim Sport unter freiem Himmel gilt zusätzlich: Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren dürfen gemeinsam trainieren.

Update vom 06.05.2021, 15.10 Uhr: Rätsel um Inzidenz in Bad Kissingen - Landratsamt erklärt und appelliert

Wie hoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Bad Kissingen? Auf diese Frage gibt es am heutigen Donnerstag, 6. Mai 2021, zwei Antworten. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt der Wert heute bei 91. Das Landratsamt teilte am Nachmittag aber einen deutlich höheren Wert mit. "Die Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatlichen Gesundheitsamtes 117,2", heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes.

"Wir wissen nicht, wo der Fehler liegt. Das RKI ermittelt seinen Wert basierend auf den Zahlen, die wir an das Landesgesundheitsamt Bayern (LGL) übermitteln. Scheinbar gibt es bei der vermeldeten Fallzahl aber eine Diskrepanz von 34 Fällen zwischen uns und dem RKI", erklärt Nathalie Bachmann, Pressesprecherin des Landratsamtes Bad Kissingen, auf Nachfrage von infranken.de. Da der vom RKI gemeldet Wert aber entscheidend für Lockerungen oder Verschärfungen der Corona-Maßnahmen ist, stimmen aktuell beide Werte. "Woran die Diskrepanz der Werte liegen könnte, wird derzeit geklärt", heißt es weiter.

Sicher ist: Im Landkreis Bad Kissingen liegen heute 19 neue Corona-Fälle vor. Aktuell sind 288 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind 19 weitere Personen genesen. Und weil die Inzidenz am fünften Tag nacheinander unter 150 liegt, darf ab Samstag, 7. Mai 2021, der Einzelhandel im Landkreis öffnen. "Ab Samstag um 0 Uhr dürfen die Händler in Bad Kissingen ihre Geschäfte wieder öffnen", bestätigt Bachmann.

Zu den Impfungen im Kreis äußert sich das Landratsamt ebenfalls: "Aktuell rufen immer mehr Bürgerinnen und Bürger, die in Priorität 3 gelistet sind, bei unserer Impf-Hotline an und fragen nach, wann sie einen Impftermin bekommen. Diese Frage können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht beantworten. Die Software, die die Termine vergibt, arbeitet nach einem bestimmten Algorithmus, der eine größtmögliche Gleichberechtigung gewährleisten soll. Leider aber haben wir keinen Einblick und auch keinen Einfluss darauf, wen die Software wann einlädt. Deshalb bitten wir darum, die Telefon-Leitungen freizuhalten für Impf-Registrierungen und sonstige Fragen", heißt es.

Zudem appellierte Landrat Thomas Bold an die Kissinger Bevölkerung, die gängigen Schutzmaßnahmen der Pandemie zu befolgen: "In der Vergangenheit, überwiegend an den Wochenenden, sind immer wieder Beschwerden bei Polizei und Ordnungsamt eingegangen, weil es zu Menschenansammlungen an beliebten Orten wie dem Rosengarten in Bad Kissingen oder dem Marktplatz in Hammelburg gekommen ist. Dabei werden die Abstandsregeln sowie die Pflicht, auf bestimmten Straßen und Plätzen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, immer häufiger außer Acht gelassen.

Probleme mit den Daten des RKI gab es heute auch im Kreis Haßberge: Das Landratsamt korrigierte die Zahlen des Instituts nachträglich nach oben.

Landrat Thomas Bold bittet die Bürgerinnen und Bürger deshalb noch einmal nachdrücklich darum, auch weiterhin die Hygieneregeln konsequent einzuhalten, "gerade auch, was den Verzehr von Speisen und Getränken angeht, die ‘to go‘ angeboten werden", so Landrat Bold. "Wenn Sie beispielsweise im Rosengarten Ihr Getränk genießen möchten: Suchen Sie sich einen Platz, der genügend Abstand zu anderen Menschen bietet, und nehmen Sie Ihre Maske nur zum Trinken ab. Gerade dort, wo mehr Menschen zusammenkommen, ist es wichtig, dass wir uns diszipliniert verhalten. Denn diese Disziplin ist die Voraussetzung dafür, dass die Inzidenz weiter sinkt und damit weitere Lockerungen möglich sind. Wenn die Inzidenz stabil unter 100 liegt, ist Außengastronomie endlich wieder möglich."

Update vom 05.05.2021, 14.30 Uhr: Bad Kissinger Inzidenz sinkt weiter - zwei neue Todesfälle

Die positive Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Bad Kissingen hält an: Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt der Wert am heutigen Mittwoch, 5. Mai 2021, bei 117. Noch vor einer Woche betrug der Wert 194. Damit nähert sich der Landkreis einem Inzidenzwert von 100, nach dessen dauerhafter Unterschreitung weitere Lockerungen anstehen könnten.

Das Landratsamt Bad Kissingen meldet heute 22 Neuinfektionen. Aktuell sind 289 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind 34 weitere Personen genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatl. Gesundheitsamtes 129,8. 378 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 20 Personen.

Leider sind zwei weitere Personen verstorben, die mit Covid-19 infiziert waren. Eine Person war zwischen 40 und 50 Jahre alt, die andere zwischen 60 und 70 Jahre und hatte Vorerkrankungen. Beide lebten zuletzt in einem privaten Haushalt.

