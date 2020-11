Im Landkreis Bad Kissingen gibt weiterhin immer mehr Corona-Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 102,7.

Am Sonntag, 29. November 2020, lagen im Landkreis Bad Kissingen acht neue Coronafälle vor. Aktuell sind 154 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag gelten sechs Personen als genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 102,7.

Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 789 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 616 Personen. 19 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. 328 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 19 Personen. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (97), Hammelburg (30), Bad Brückenau (27).

Schüler in Hammelburg infiziert

Am Frobenius-Gymnasium Hammelburg und an der Saaletal-Schule Hammelburg hat sich jeweils ein/e Schüler/in mit dem Virus infiziert. Die betroffenen Klassen wurden sofort in Quarantäne geschickt, die Maßnahme greift vorerst bis einschließlich 8. (Frobenius-Gymnasium) bzw. 7. Dezember (Saaletal-Schule). Das Gesundheitsamt bietet den betroffenen Schülerinnen und Schülern an, sich testen zu lassen.

Am Samstag wurden 38 neue Fälle verzeichnet, da lag die 7-Tage-Inzidenz bei 115,3.