Es war nur eine Frage der Zeit: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat angeordnet, die Weihnachtsmärkte in Bayern alle abzusagen. Das war auch richtig so.

Das Sicherheitsgefühl, das die "freie Luft" den Menschen gibt, gilt hier nicht. Denn Voraussetzung dafür, dass die Weihnachtsmarktbesucherinnen und -besucher sich nicht durch in der Luft herumfliegende Aerosole anstecken, ist: Abstand. Wird der nur zu gering eingehalten, habe ich die Aerosolwolke des Gegenübers direkt im Gesicht, bevor sie nach oben entweicht.

Weil sich viele Menschen an einem Weihnachtsmarkt auf einem Haufen aufhalten und es an der Schlange zum Glühwein schon mal dicht gedrängt ist, wäre die Sicherheit an der freien Luft zu bezweifeln.

Glühwein, wo wir beim nächsten Thema wären: Alkohol. Bekanntlich macht er Menschen lockerer. Regeln geraten in den Hintergrund, Umarmungen, Nähe werden interessanter. Für ein Virus, das genau das mag, tolle Voraussetzung.

Natürlich hätten die Gemeinden eine 2G-Regelung für ihren Weihnachtsmarkt machen können, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Aber dann braucht es Zäune rund um das komplette Gelände herum und Kontrollen - sehr weihnachtlich ist das nicht. Die Zäune aufzustellen und das Personal kosten sicher nicht wenig.

Und wenn die Kontrollen wirklich genau sein sollten (Impfnachweis ansehen, auf Gültigkeit prüfen und Personalausweis zeigen lassen), werden sich Schlangen bilden. Wer hat da noch Lust, sich lange anzustellen, um in einem vergitterten Weihnachtsmarkt zu stehen?

So oder so - es wäre verantwortungslos. In einer Zeit, wo Wissenschaft, Medizin und vor allem Pflegekräfte vor einer Überlastung der Krankenhaus- und Pflegekapazitäten warnen, sollte ein Weihnachtsmarkt nicht stattfinden. So viele Menschen auf einem Raum, ausgelassen, ohne Maske - das ist nicht ungefährlich.