Eine sehr familiäre und emotionale Veranstaltung war die diesjährige Mitgliederversammlung mit Neuwahlen im Generationen-Netz Landkreis Bad Kissingen in der vergangenen Woche. Die scheidende Vorsitzende, Karen Pohle, verabschiedete sich mit einem weinenden und einem lachenden Auge. "Es waren für mich sehr schöne und intensive Jahre als Vorsitzende", schilderte sie die Zeit. Sie bleibt dem Verein als Schriftführerin im Vorstand noch erhalten.

Laut Satzung des Generationen-Netz dürfen Vorsitzende nur zweimal für je zwei Jahre wiedergewählt werden. Kompetenter Ersatz konnte gefunden werden, den Vorsitz für die nächsten zwei Jahre übernimmt Maren Grom aus Burkardroth, die bereits dem Vorstand angehörte und im Mehrgenerationenhaus die "Digitale Handysprechstunde" hält. Als Stellvertreterinnen fungieren Barbara Waldner und Roswitha Waldner, beide aus Bad Kissingen. Schatzmeisterin bleibt Barbara Jäger aus Bad Bückenau und Schriftführerin wird neu Karen Pohle. Die Beisitzer im Vorstand sind nun Lara Kuhlmey aus Bad Kissingen, die gerade noch ihre Masterarbeit mit und über das Mehrgenerationenhaus schreibt und Harry Koch aus Münnerstadt, der bereits das Gedächtnistraining für Senioren leitet. Aus dem Vorstand ausgeschieden sind Armin Weidenthaler, Dr. Rüdiger Leimbeck und Christine Müller.

Eine besondere Ehrung wurde in der Versammlung noch Christine Müller zuteil. Der Verein ernannte sie zum Ehrenmitglied. In Ihrer Laudatio würdigte Karen Pohle sie als "Frau der ersten Stunde im damaligen Frauen-Netzwerk" und "als kritische Begleiterin aller Umbrüche im Verein". Christine Müller ist Gründungsmitglied und von Beginn an immer im Vorstand des Vereins tätig gewesen. Gemeinsam mit Rosemarie Czegley-Albert verfasste sie die Chronik des Frauen-Netzwerks. In den letzten Jahren war ihre Herzensangelegenheit das Ferienprogramm des Vereins, in dem verlässlich zweimal eine Woche in den Sommerferien Kinder betreut werden können.

Sichtlich gerührt nahm Frau Müller die Ehrung und ein Präsent entgegen, zu der sie auch von stellvertretendem Landrat Emil Müller gratuliert wurde. Sie versprach, auch weiterhin beratend zur Seite zu stehen, wenn sie gebraucht werde.

Die neue und die scheidende Vorsitzende nutzten die Gelegenheit, sich bei zwei Mitarbeiterinnen im Generationen-Netz für 10 Jahre treue Mitarbeit zu bedanken. Geschäftsführerin Iris Hönig und Ute Reinisch, die als zentrale Anlaufstelle im MGH fungiert.