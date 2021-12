In einer Feierstunde unter Einhaltung der Corona-Schutzregeln wurden Volker Grom, Physiotherapeut, für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt und Reinhold Enders, Chefkoch, in den Ruhestand verabschiedet, so eine Pressemitteilung der Rehaklinik "Am Kurpark".

Reinhold Enders aus Bad Kissingen war über 30 Jahre als Chefkoch in der Klinik tätig. Mit viel Engagement war er sich der besonderen Aufgabe als Küchenchef einer Fachklinik für Ernährungsmedizin bewusst.

25 Jahre im Haus

Volker Grom, ausgebildeter Physiotherapeut, mit zusätzlichen Abschlüssen zur Manualtherapie, Chiropraktik und Therapeut für medizinisch beruflich orientierte Rehabilitation, konnte für 25 Jahre Haus- und Dienstjubiläum geehrt werden.

Kaufmännischer Leiter Holger Metz gratulierte zusammen mit den Abteilungsleitern den beiden langjährigen Mitarbeitern.

Lob, Dank und Anerkennung

In seinem Grußwort sprach er Lob, Dank und Anerkennung aus. Er dankte im Namen der Belegschaft für die gute Zusammenarbeit und Kollegialität. "Gerade darauf kommt es am Arbeitsplatz an, das macht es aus, warum man gerne in die Klinik zur Arbeit kommt und vor allen Dingen auf so lange Zeit". Er betonte, dass für eine gut funktionierende Klinik, kompetente und erfahrene Mitarbeiter eine wesentliche Erfolgssäule darstellen.