Seit Montagnachmittag (19. Juli) wird eine 46-Jährige vermisst. Sie wurde zuletzt in Burkardroth gesehen und dürfte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Die Polizei hat Suchmaßnahmen nach ihr und ihrem Pkw eingeleitet und bittet nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Die 46-jährige Stefanie Geist wurde zuletzt am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr an ihrer Wohnadresse gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Da sich Hinweise ergaben, dass sich die Frau in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte, wurde seitens der Angehörigen die Bad Kissinger Polizei eingeschaltet, die jetzt nach der Vermissten sucht.

Wer hat Stefanie Geist gesehen?

Von der Gesuchten liegt folgende Personenbeschreibung vor:

168 cm groß und schlank

Kurze braune Haare

Bekleidung unbekannt

Möglicherweise unterwegs mit einem Opel „Adam“, amtliche Kennzeichen

KG-SG75

Wer die Vermisste oder ihren Pkw gesehen hat, wird dringend gebeten, sich über den Notruf 110 zu melden.