In diesem, für manche Menschen recht schwierigen und komplizierten Jahr, gab es dennoch Berufssparten, die von der Corona Krise nicht so stark betroffen waren. Zu diesen Branchen zählt in vielen Fällen auch das Handwerk. Gut durch das Jahr gekommen ist der Maler- und Verputzerbetrieb Köth aus Lauter bei Burkardroth. Dies haben sich die Inhaber, Christian und Caroline Köth, zum Anlass genommen, wie auch schon in den vergangenen Jahren, einen Teil der Einnahmen zu spenden.

Die Familie möchte sich nicht vorstellen, eines ihrer eigenen Kinder krank und über einen längeren Zeitraum zur Behandlung in einem Krankenhaus zu sehen. Daher haben sie sich entschlossen, die Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg e. V., dieses Jahr durch eine größere Spende von 1.400 Euro zu unterstützen.

Das Geld kommt der Kinderkrebsstation Regenbogen der Universitätskinderklinik Würzburg zugute. Stellvertretend für die Elterninitiative nahm Andrea Green den Spendenscheck unter Berücksichtigung aller Hygienevorschriften auf dem Betriebsgrundstück der Firma Köth in Empfang. 90 bis 100 Kinder werden im Laufe eines Jahres als Neuerkrankte in der Kinderkrebsstation Regenbogen aufgenommen und dort behandelt. Der Weg von der Behandlung bis zur hoffentlich gesunden Entlassung ist für diese Familien mit großen Belastungen verbunden. Durch die Spende möchte der Malerbetrieb in seinem 14. Jahr des Bestehens einen kleinen Beitrag für die Menschen leisten, denen es momentan nicht so gut geht.

Allen Kindern der Station Regenbogen, den Mitarbeitern und Ehrenamtlichen der Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg e. V., allen Kunden, Freunden und deren Familien wünschen die Köth`s ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr. red