Im September sind in der Marktgemeinde Burkardroth drei Bürgerversammlungen geplant. Am Sonntag, 12. September, kommen die Bürger um 18 Uhr im DJK-Sportheim in Gefäll zu Wort. Für die Gemeindeteile Burkardroth, Wollbach, Zahlbach und Frauenroth ist am Dienstag, 14. September, um 19.30 Uhr in der Schulturnhalle der Mittelschule der Termin. In Waldfenster findet die Versammlung am Donnerstag, 16. September, um 19.30 Uhr im Pfarrgemeindezentrum statt. Für die Teilnahme an den Bürgerversammlungen ist zwingend eine Anmeldung erforderlich. Interessierte melden sich bis spätestens zwei Tage vor der jeweiligen Veranstaltung im Vorzimmer bei Nikola Wehner, Tel.: 09734/910 132 oder per Mail unter Vorzimmer@Markt-Burkardroth.de an.