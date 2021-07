Der Otto-von-Bodenlauben-Brunnen am Rathausplatz wurde in den vergangenen Wochen von einem ortsansässigen Fachunternehmen saniert. Im Mittelpunkt der Arbeiten stand der als echtes Relief gefertigte Schriftzug rund um den achteckigen Muschelkalktrog.

Die Oberflächen der Buchstaben waren im Laufe der Jahre durch Reinigungsarbeiten und Sonneneinstrahlung verblasst und der Schriftzug dadurch kaum noch lesbar. Um die erhabene Schrift wieder besser zur Geltung zu bringen wurden die Oberflächen der einzelnen Buchstaben aufpoliert und mit einem sogenannten Farbverdunkler in ihrer optischen Wirkung noch verstärkt. Zusätzlich musste der beschädigte Schriftzug an einige Stellen ausgebessert werden. Nun ist der auf die acht Seiten des Brunnens verteilte Schriftzug wieder einwandfrei zu lesen:

"1965 Errichtet zur Erinnerung/ An den Kreuzfahrer und Minnesänger/ Otto von Bodenlauben Geb. 1175 - gest. 1244/ Aus dem Geschlecht der Grafen von Henneberg/ Er verkörperte in seiner Person/ Die ritterlichen Ideale seiner Zeit/ Die Burgruine Bodenlaube ist noch heute das Wahrzeichen Kissingens" . Auch die Fugen des Sockels wurden gereinigt und neu verfugt. Die Kosten für diese Sanierung wurden von einem Bad Kissinger Alumni, einem ehemaligen Schüler des Gymnasiums, übernommen, heißt es in der Pressemeldung der Stadt weiter.