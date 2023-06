Wie die Polizei Bad Brückenau meldet, ist es am Mittwoch, 31. Mai 2023, im Landkreis Bad Kissingen zu einem Unfall mit einem Fahrradfahrer gekommen. Demnach fuhr ein Mountainbiker in Wildflecken am Nachmittag in der Bischofsheimer Straße ortsauswärts in Richtung Tankstelle, als es zu einem unglücklichen Zwischenfall mit einer Katze kam.

Das Tier, so steht es im Bericht, überquerte unvermittelt vor dem 72-jährigen Mann die Straße. Der Radfahrer musste ein Ausweichmanöver fahren und stürzte dabei auf die Fahrbahn. Durch den Fall zog er sich schwere Verletzung am Bein zu.

Nach Sturz - 72-Jähriger mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht

Der 72-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungswagen in das Klinikum nach Neustadt gebracht. Schaden an seinem Mountainbike entstand nicht. Gerade bei Stürzen mit dem Fahrrad kommt es immer wieder zu teils schweren Verletzungen.

Bei einem Unfall in Landkreis Nürnberg im März 2023 erlitt ein 63-Jähriger mehrere Brüche und ein Schädelhirntrauma. Und erst Ende Mai 2023 schlug ein Radfahrer nahe Hersbruck bei einem Sturz mit dem Kopf auf dem Boden auf. pol

