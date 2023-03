Plötzlich schlug die Diebstahlsicherung Alarm: Eine Verkäuferin eines Drogeriemarktes in Bad Kissingen stellte am Donnerstagmorgen (23. März 2023) fest, dass ein Mann das Geschäft in der Ludwigstraße verlassen hatte, ohne die eingesteckten Waren zu bezahlen.

Laut Polizeiinspektion Bad Kissingen stahl der Mann gegen 9.40 Uhr insgesamt zwölf Flaschen Parfüm im Wert von etwa 1600 Euro.

Großer Parfüm-Diebstahl in Bad Kissingen: Polizei sucht flüchtigen Täter

Nach bisherigen Erkenntnissen flüchtete der Dieb in Richtung Ludwigsbrücke. Zeugen, die am Donnerstagmorgen verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971 / 7149-0 zu melden.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen

etwa 1, 80 Meter großen, schlanken Mann

mit seitlich rasierten Haaren.

Er trug eine schwarze knielange Daunenjacke der Marke Hilfiger und

der und eine schwarze Hose.

