Als ein 31-jähriger Autofahrer auf der B27 in Richtung Hammelburg unterwegs war, wollte er auf Höhe von Untereschenbach in einen Feldweg abbiegen. Der nachfolgende Fahrer im Alter von 60 Jahren übersah dies jedoch - es kam zu einem Auffahrunfall.

Die Wucht des Aufpralls schob den Wagen des 31-Jährigen gegen die dortige Bogenbrücke. Wie die Polizeiinspektion Hammelburg mitteilt, geschah das Unglück am vergangenen Mittwoch (22. März 2023) gegen 12.50 Uhr.

Nach Auffahrunfall auf B27 - beide Autofahrer verletzt

Keiner der Beteiligten blieb unversehrt: Der Unfallverursacher zog sich eine Schnittverletzung an der rechten Hand zu, der 31-Jährige hingegen wurde schwer verletzt. Mit Kopfverletzungen kam er in ein Krankenhaus. Am Wagen des 60-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro, bei dem anderen gehen die Beamten von gut 20.000 Euro aus. Auch die Brücke wurde deutlich in Mitleidenschaft gezogen - hier muss nach ersten Schätzungen mit Reparaturkosten von etwa 10.000 Euro gerechnet werden.

Nun wurde vorläufig eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 Kilometer pro Stunde festgelegt. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte bei der Unfallaufnahme, indem sie den Verkehr regelte.

Vorschaubild: © Ralf Gosch/Adobe Stock