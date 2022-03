Freude und Zuversicht prägte die Mitgliederversammlung der Blaskapelle Ebenhausen 1952 e.V. Leider hatten nur 22 Mitglieder den Weg zur Versammlung ins Sportheim Ebenhausen gefunden, was sicherlich Corona geschuldet war. Dennoch überwog spürbar die Freude des 1. Vorsitzenden Matthias Dees darüber, sich überhaupt wieder einmal versammeln zu können.

Die Musiker haben die vergangenen zwei Jahre der Pandemie gut überstanden. Nun schaut der Verein mit Zuversicht ins Jubiläumsjahr 2022, denn die Blaskapelle wird heuer 70 Jahre alt. Dass man gut über die Coronazeit hinweggekommen ist, zeigt sich auch in der Mitgliederstatistik: Die Kapelle hatte kaum Austritte zu verzeichnen, so dass die Mitgliederzahl des Vereins bei 291 Personen liegt, davon 124 aktive, 167 passive und vier Ehrenmitglieder. Acht Musikschülerinnen und -schüler haben ein Leistungsabzeichen erworben - jeweils vier das bronzene und vier das silberne.

Zum ersten Mal wurden Redner live zugeschaltet und konnten so ihren Bericht von zu Hause via Telefonkonferenz vortragen. Einer der beiden zugeschalteten Redner war der neue Dirigent Jürgen Kunkel, der im September 2020 das Amt von seiner Vorgängerin Isabell Schmitt übernommen hat. Diese war seit 2014 in Ebenhausen als Dirigentin und Ausbilderin tätig und hat ihren beruflichen Wirkungskreis verändert. Jürgen Kunkel bezeichnete die junge motivierte Truppe der Blaskapelle Ebenhausen als Glücksgriff, weil "da einfach die Chemie stimmt, alle offen sind für Neues und sofort mitziehen - auch bei neuen ungewöhnlichen Probetechniken". Er wünscht sich für die heiße Probenphase vor dem Frühjahrskonzert ein wenig mehr Probenbeteiligung.

Das Frühjahrskonzert wird das erste große Konzert seit drei Jahren sein. Es findet am Samstag, 23. April, um 19.30 Uhr in der Turnhalle in Ebenhausen statt. Das Konzertmotto greift natürlich das 70-jährige Jubiläum des Ebenhäuser Musikvereins auf und lautet "Wie die Zeit vergeht - in den letzten 70 Jahren Blaskapelle Ebenhausen".

Im Veranstaltungskalender stehen außerdem das Maibaumfest, das Dorffest sowie das Pfingstmärktle am Pfingstwochenende. Die nächste Veranstaltung zum 70. Geburtstag der Blaskapelle ist das große Jubiläumsfest vom 9. bis 11. Juli, das der Musikverein zusammen mit dem TSV Ebenhausen am Sportgelände feiern wird.

Alle Berichte und Rückblicke erzählten von den Schwierigkeiten, die musikalische Ausbildung, den Probenbetrieb und das Vereinsleben trotz Corona am Laufen zu halten. Aber Aktionen wie "Musik aus dem Fenster" im Lockdown, Musikunterricht per Videotelefonie, zwei Videodrehs für Fasching und Auftritte im Freien zeigen den Einfallsreichtum. Die Musikproben beispielsweise finden bis heute nicht im angestammten Proberaum statt, sondern wurden abwechselnd je nach Pandemielage im Freien im Biergarten, auf dem Schlossplatz, bei schlechtem Wetter in einem Saal und aktuell in der Turnhalle abgehalten.

Außer dem Schriftführer Thomas Haut, der nach 18 Jahren sein Amt abgab, und dem Kassenprüfer Daniel Bauer stellten sich alle Verantwortlichen zur Wiederwahl. Neuer Kassenprüfer ist nun Christian Dees und zur neuen Schriftführerin wurde Carina Rauh gewählt, mit der erstmalig eine Frau ins engere Vorstandsteam der Blaskapelle einzieht.

Vorstandsteam

1. Vorsitzender: Matthias Dees; 2. Vorsitzender: Julian Wahler; Kassier: Falk Strobel; Schriftführerin: Carina Rauh (neu);

Jugendvertreter: Richard Dees; Kassenprüfer: Christina Schmitz und Christian Dees (neu);

Beisitzer Aktive: Eva Moritz und Andreas Schenk; Beisitzer Passive: Petra Schmitt.