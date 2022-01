Seit 40 Jahren ist Elisabeth Hein im Aschacher Pfarrbüro tätig, und darüber hinaus hat sie sich mit ihrem jahrzehntelangen, gemeinnützigen Einsatz um die Pfarrgemeinde Aschach verdient gemacht. Dafür hat sie jetzt die Ehrennadel des Bistums Würzburg erhalten.

Pfarrer Thuma zelebrierte den Gottesdienst und schon in der Begrüßung und in den Fürbitten wurde das jahrzehntelange Engagement von Elisabeth Hein gewürdigt. Sie begann am 1. Dezember 1981 unter dem damaligen Pfarrer Hugo Link. Zuerst für die Pfarreien Aschach und Großenbrach, ab 1987 auch für Steinach.

In den vier Jahrzehnten war Elisabeth Hein für vier Pfarrer und einige Urlaubsvertreter zuständig.

Im Jahr 2002 ging sie zwar in den Ruhestand, übernahm aber weiterhin einmal wöchentlich und ehrenamtlich die Gottesdienstannahmen in Aschach.

Neben der Tätigkeit im Pfarrbüro war Elisabeth Hein auch für die Kirchenwäsche, den Kirchenschmuck und die Ministranten-Vorbereitung zuständig. Des weiteren war sie Kommunionhelferin und spendet weiterhin die Krankenkommunion. Auch in der kirchlichen Seniorenarbeit ist Elisabeth Hein engagiert und leitet sie sogar. Jahrzehntelang hat sie das kirchliche Geschehen in Aschach begleitet und geprägt.

Die Ehrung nahm Pfarrer Thuma vor, offiziell gratulierten Walter Hein und Norbert Schmitt von der Kirchenverwaltung und die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Gudrun Schmitt.