"Endlich sind wir dabei!" - freute sich Barbara Karkoszka, der Leiterin der drei Wohnstätten der Lebenshilfe Bad Kissingen e.V.. Und Stephanie Bittner, ihre Stellvertreterin, ergänzt: "Wir sind jetzt einfach beruhigt, dass unsere Bewohner und Mitarbeiter geimpft worden sind. So sind wir vor allem davor geschützt, dass wir keine schweren Fälle im Corona-Krankheitsverlauf bekommen können." Die Bewohner seien zwischen 20 und 80 Jahre alt. "Und wir müssen vor allem die älteren Bewohner schützen. Manche leben schon seit 30 Jahren in der Wohnstätte", so Bittner, heißt es in einer Pressemitteilung der Lebenshilfe Bad Kissingen.

Ganz locker gewesen

Aufsichtsratsvorsitzende Monika Fella resümiert: "Wir finden es sehr gut und wichtig, dass jetzt vor Ort in unseren Wohnstätten Au-Blick, Spitzwiese und Hollerbusch geimpft wurde. Juhu, wir haben es geschafft!" Alle Bewohner seien ganz locker beim Impfen dabeigewesen. Und nach dem Impfen habe es als Belohnung noch etwas Süßes gegeben. Natürlich waren viele Bewohnerinnen und Bewohner in den letzten Tagen vor dem Impftermin sehr angespannt. So meinte Gabi beispielsweise: "Ich habe gemischte Gefühle, wie die Impfung wirkt." Bewohner Manuel hingegen strahlte nach seiner Erstimpfung die Aufsichtsratsvorsitzende an: "Sicher ist sicher!"

Seit einem Jahr strenge Corona-Beschränkungen

Auch der Vorstand der Lebenshilfe Bad Kissingen e.V., Alex Iffert, war vor Ort und erläuterte: "Die Impfung ist sehr wichtig. Je mehr Leute geimpft sind, desto schneller werden mehr Lockerungen möglich." Denn in den drei Wohnstätten würden jetzt schon seit einem Jahr die gleichen strengen Corona-Beschränkungen wie in Pflegeheimen gelten.

Froh über Schnelltests vor Ort

"Ich bin so froh, dass es jetzt Schnelltests vor Ort gibt als Angebot der Lebenshilfe gibt, sodass wir unseren Sohn auch übers Wochenende mit nach Hause nehmen können", sagt eine Mutter. Zwar noch mit strengen Auflagen, zum Beispiel kein fremder Besuch usw., aber so wie im Frühjahr des letzten Jahres möchte sie es nicht mehr haben, als sie monatelang den Sohn nicht sehen bzw. besuchen konnten.