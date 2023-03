Drei fränkische Unternehmen unter den besten Arbeitgebern Deutschlands

Gruppe mit Sitz in Bad Kissingen mehrfach ausgezeichnet - "Great Place to Work"

mehrfach ausgezeichnet - "Great Place to Work" Unternehmen aus Erlangen und Nürnberg ebenfalls dabei

aus und ebenfalls dabei Diese Kriterien sind bei der Auszeichnung entscheidend

Die Heiligenfeld-Kliniken mit Sitz in Bad Kissingen wurden beim diesjährigen "Great Place To Work"-Wettbewerb mehrfach ausgezeichnet. Die Klinikgruppe mit dem Schwerpunkt "psychosomatische Medizin" kann sich in gleich mehreren Kategorien über Würdigungen freuen. Auch zwei weiteren fränkischen Betrieben gelang es, sich im Hauptranking zu platzieren. Die Unternehmen wurden bei einer offiziellen Preisverleihung in Köln ausgezeichnet.

Heiligenfeld-Kliniken als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet - das sind die Kriterien

Wie die Kliniken in einer Pressemitteilung bekannt gaben, wurden sie beim jährlichen "Great Place to Work"-Wettbewerb als "Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales 2023" ausgezeichnet. In der Kategorie "Kliniken" habe man nach 2007, 2011, 2014, 2017 und 2020 erneut den ersten Platz, sowie den 13. Platz bei "Deutschlands beste Arbeitgeber 2023" erreichen können. Zudem erhielten die Heiligenfeld-Kliniken die Auszeichnung "Great Start" für die "hervorragende Qualität der Ausbildung".

"Es freut uns sehr, dass unsere Mitarbeiter Ihr Vertrauen in Heiligenfeld in dieser Befragung bestätigten. Das bekräftigt unseren Ansatz, Mitarbeiter nicht nur als Arbeitskräfte, sondern als Menschen zu sehen, denen wir Raum geben möchten, ihr Potenzial bestmöglich zu entfalten", wird Sibylle Feyerabend, Mitglied der Geschäftsleitung der Heiligenfeld GmbH und Leitung der Heiligenfeld Services, in der Pressemitteilung zitiert. "Wir entwickeln das Unternehmen gemeinsam mit allen Mitarbeitern weiter", ergänzt der geschäftsführende Gesellschafter Michael Lang. Auch die Uniklinik Erlangen hat es kürzlich wieder auf eine Bestenliste geschafft - sogar auf globaler Ebene.

Bewertungsgrundlage ist laut der verantwortlichen GPTW Deutschland GmbH, die auf Marktforschung und Consulting spezialisiert ist, eine ausführliche anonyme Befragung zu zentralen Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen in die Führungskräfte, Qualität der Zusammenarbeit, Wertschätzung, Identifikation mit dem Unternehmen, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, Vergütung, Gesundheitsförderung und Work-Life-Balance. Insgesamt nehmen daran jährlich über 700 Unternehmen und mehr als 100.000 Mitarbeitende Beschäftigte teil, heißt es.

"Beste Arbeitgeber Deutschlands" - zwei weitere Unternehmen aus Franken dabei

Neben den Heiligenfeld-Kliniken wurden noch zwei weitere fränkische Unternehmen in die Liste der 100 besten deutschen Arbeitgeber aufgenommen. Sowohl die Agentur Spirit Link aus Erlangen als auch das Nürnberger Personalunternehmen I.K. Hofmann schafften es in das Ranking.

Seit 2002 kürt das nach Eigenangabe "internationale Forschungs- und Beratungsinstitut" mit Sitz in Köln anhand der Befragungsergebnisse die "Besten Arbeitgeber Deutschlands". Teilnahmeberechtigt sind demnach alle Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten, welche sich die Kosten der Zertifizierung leisten wollen.