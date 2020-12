LKR Bad Kissingen vor 57 Minuten

Interview

Bernd Keller: Die beste Botschaft, die ich kenne

Bernd Keller, Ehe- und Familienseelsorger in Bad Kissingen, erinnert an die Kernbotschaft des Weihnachtsfestes. Er gibt Ideen, wie Weihnachten daheim im Kleinen gefeiert werden kann, und erklrt, was er Familien fr ein harmonisches Miteinander rt.