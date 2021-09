Rund 14 000 Euro kostet der Bau eines Brunnens in Namibia in Afrika. Der Verein zur Hilfe für Kinder der Dritten Welt e.V. Schweinfurt hat dank vieler großzügiger Spender vor allem aus dem Raum Schweinfurt und Bad Kissingen in den vergangenen Jahren im Kavangogebiet im Nordosten Namibias bereits 14 Brunnen bauen lassen.

Bis zu 100 Meter tief

Grundwasser ist zwar vorhanden, aber es ist mit großen Anstrengungen und Kosten verbunden, dieses an die Oberfläche zu fördern. Bis zu 100 Meter tief muss gebohrt werden, um auf Wasser zu stoßen. Und mit der Bohrung des Brunnens allein ist es noch nicht getan. Um das saubere Wasser zu fördern, benötigt man eine Solaranlage zum Betrieb einer Wasserpumpe sowie einen Tank, in dem das Wasser gelagert werden kann. Bei der Bevölkerung ist die Freude bei jedem neuen Brunnen riesengroß, denn sauberes Trinkwasser ist in dieser Region Afrikas keine Selbstverständlichkeit. Die Bewohner eines Dorfes nennen ihren neuen Brunnen "Gottes Brunnen", weil dieser vielen Frauen und Kindern teils kilometerlange Wege zum Wasserholen erspart. In vielen Ortschaften haben die Einheimischen nur Zugang zu schmutzigem, gefährlichem oder sehr weit entferntem Wasser.

Persönliches Schreiben erhalten

Inzwischen wurde auch die Regierung von Namibia auf die humanitäre Arbeit des Schweinfurter Kinderhilfevereins aufmerksam. In einem persönlichen Schreiben bedankt sich Martin Anjaba, der Botschafter der Republik Namibia in Berlin, beim Vereinsvorsitzenden Heinrich Hackenberg aus Ebenhausen für den Einsatz seiner Organisation. Die Botschaft lobt die Arbeit des Vereins, der sich "seit Jahren uneigennützig für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und Frauen einsetzt".

Im Namen der Regierung und Bevölkerung von Namibia dankt Martin Anjaba dem Verein, seinen Mitgliedern und allen Spendern für die beständige Unterstützung in den Dörfern der Region Kavango-Ost und Sambesi. Heinrich Hackenberg freut sich über das Lob: "Dies ist für uns Grund und Anlass, dieses Projekt weiterzuführen!".

Nähere Informationen über die Arbeit des Vereins, der auch in Indien aktiv ist, kann man im Internet über die Homepage unter www.kinder-dritte-welt.de bekommen.

Spendenkonto

Wer spenden möchte: Verein zur Hilfe für Kinder der Dritten Welt, Schweinfurt e.V., IBAN: DE48 7933 0111 0002 4242 41 beim Bankhaus Max Flessa KG, Schweinfurt.