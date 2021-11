Bad Kissingen vor 4 Stunden

Mobilität

Benzinpreise: "Es ist schon fast ein Luxus, ein Auto unterhalten zu müssen"

Viel Geld für wenig Sprit - das ist derzeit das Gefühl vieler Pendler an den Tankstellen. Nach wie vor klettern der Benzin- und Dieselpreis in die Höhe. So setzt sich der Preis für den Kraftstoff zusammen.