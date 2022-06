Beim Deutschen Mühlentag klappert im Fränkischen Freilandmuseum nicht nur eine Mühle am rauschenden Bach, sondern gleich zwei. Auf Besucherinnen und Besucher wartet am Pfingstmontag, 6. Juni, ein aktionsreiches Familienprogramm unter dem Motto "Wasser auf unsere Mühlen". Beide Mühlen sind in Betrieb, es werden Rapsöl und Schrot hergestellt.

Es ist ein seltenes Schauspiel: Einmal im Jahr, am Deutschen Mühlentag, kann die vorindustrielle Technik der beiden Mühlen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Bewegung erlebt werden. In der Ölschlagmühle aus Wiesthal führen Museumsmitarbeiter ab 11 Uhr das Pressen von Rapssaaten vor, in der Reßmühle wird von 11 bis 16 Uhr Getreide geschrotet.

In Aktion erleben, wie ein Mühlstein hergestellt wird, kann man von 10 bis 17 Uhr in der Hofstelle aus Rügheim bei Steinmetz André Rösner. Mit Hammer und Meißel schlägt er gekonnt feine Rillen (Luftfurchen) in den Stein und erklärt, was bei der Herstellung eines Mühlsteins wichtig ist. Ebenso können die Besucherinnen und Besucher dem Steinmetz Paul Formatschek beim Fertigen einen Handdrehmühle über die Schulter schauen.

Wasserräder bauen

Im Museumsgelände warten zahlreiche Mitmachaktionen auf Groß und Klein: In welcher Form das gemahlene Korn früher auf den Tisch kam, lässt sich von 11 bis 15 Uhr beim historischen Kochprogramm im Wohnhaus Leutershausen entdecken. Beim Angebot "Was kommt heute auf den Tisch?" darf selbst mitgekocht und natürlich auch probiert werden.

Mühlenmärchen erzählt Heidi Andriessens in der Hofstelle Waldberg von 13 bis 15.30 Uhr. Und wer mal ein eigenes Wasserrad bauen möchte, kommt in die Ölschlagmühle. Am Bach kann direkt ausprobiert werden, ob das Wasserrad auch läuft (10 bis 17 Uhr).

An verschiedenen Hands-On-Stationen in der Reßmühle kann jeder selbst nachempfinden, was den Alltag eines Müllers früher ausgemacht hat und sich von 11 bis 16 Uhr mit Hilfe von Reibstein, Mörser und Handdrehmühle selbst in der Kunst des Mahlens versuchen.

Motivierte Rätselfreunde testen ihr Wissen beim Mühlenquiz oder an der Sortierstation. Vor der Hofstelle aus Mühlfeld können sich Spielfreudige bei einer Partie Outdoor-"Mühle" austoben. Zur Stärkung laden das Brotzeitstübchen in der Hofstelle aus Oberbernhards sowie ein Foodtrailer am Weiher ein. Mehr Infos unter www.freilandmuseum-fladungen.de red