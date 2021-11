Diese Woche arbeitet die städtische Vertragsfirma Schmitt & Zehe in der Arnshäuser Straße in Reiterswiesen an der Neugestaltung der Einfahrt zur Bäckerei Schmitt. Der Gehweg ist in diesem Bereich für die Dauer der Arbeiten gesperrt und unpassierbar, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Nächste Woche neu asphaltiert

Auch der Straßenverkehr muss sich diese Woche dort auf leichte Behinderungen durch die verengte Fahrbahn einstellen. Die Einfahrt wird komplett befestigt, bekommt eine neue Einfassung mit abgesenkter Bordsteinkante, und nächste Woche wird der betroffene Bereich dann neu asphaltiert.