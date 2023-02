Dr. med. Ralf Junghanns gibt zum 1. März 2023 nach 19 Jahren seine Position als Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen weiter. Sein Nachfolger stehe bereits fest und komme aus den eigenen Reihen, wie die Helios Servicegesellschaft Süd GmbH erklärt. Dr. Junghanns bleibt der Klinik in einer neuen Rolle erhalten.

„Man kann definitiv davon sprechen, dass in unserem Krankenhaus eine Ära dem Ende entgegengeht. Herr Dr. Junghanns ist ein höchst verdienter Chefarzt der bei den Patientinnen und Patienten sowie bei den Kolleginnen und Kollegen stets ein sehr hohes Ansehen genossen hat“, so Klinikgeschäftsführer Dr. Peter Hermeling.

Zunächst wird Herr Dr. Junghanns seine Position als Chefarzt der Abteilung zum 01. März an den bisherigen ltd. Oberarzt Dr. Frank Wanka übergeben, darüber hinaus wird er aber als Facharzt im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen und im Helios MVZ vor Ort erhalten bleiben. „Es freut mich sehr, dass Dr. Junghanns sich dafür entschieden hat, nach Erreichung des regulären Rentenalters, zwar seine Chefarztposition abzugeben, als Mediziner aber noch weiterhin bei uns tätig bleibt“, sagt Hermeling. „Es war mein Wunsch etwas weniger Stress im Alltag zu haben und die Position als Chefarzt abzugeben. Als Arzt bin ich aber weiterhin sehr gerne tätig“, freut sich Dr. Junghanns.

27 Jahre im „Eli“

Herr Dr. Junghanns hat am 1. August 1996 im „Eli“ als Oberarzt der damaligen Chirurgie angefangen und in seinen 27 Jahren viele Projekte und die medizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten in und um Bad Kissingen im Allgemeinen stets vorangebracht. Am 1. Januar 2004 war er maßgeblich an der Gründung der damals neuen Abteilung Unfallchirurgie beteiligt und übernahm diese als Chefarzt. Auch die Erweiterung zur Orthopädie und Unfallchirurgie erfolgte 2008 unter seiner Leitung. Ein besonderes Anliegen für Dr. Junghanns war es, im Rahmen des Neubaus einen Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach der Klinik zu verwirklichen. Auch hier hatte er einen großen Einfluss.

„Herr Dr. Junghanns, ich danke Ihnen im Namen des Helios St. Elisabeth-Krankenhauses, aller Mitarbeitenden, momentanen und früheren Weggefährten sowie insbesondere im Namen der vielen Patientinnen und Patienten, die Sie während Ihrer Laufbahn behandelt haben und denen Sie Linderung ihrer Beschwerden gebracht haben“, so MUDr. Pavol Klobusicky, ärztlicher Direktor im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen. „Ich darf ihm herzlich zu seiner Karriere und seinem Lebenswerk als Mediziner gratulieren.“

Um dieses Lebenswerk zu würdigen wird es einen gebührenden Abschied für Herrn Dr. Junghanns im Rahmen der Belegschaft und langjähriger Weggefährten geben.

Ein interner und ein externer Nachfolger

Der zukünftige Nachfolger als Chefarzt Dr. Frank Wanka ist seit Juli 2021 als leitender Oberarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen angestellt. „Er hat sich mit seiner hohen medizinischen Expertise und seiner Sozialkompetenz gegenüber Mitarbeitenden und Patienten sehr gut in unserem Haus eingelebt. Er konnte das Haus in den letzten beiden Jahren kennenlernen und wird die Abteilung nun nahtlos fortführen“, sagt Dr. Hermeling.

Dr. Wanka hat sein Medizinstudium in Würzburg abgeschlossen und war zuletzt in Ansbach tätig. Er verfügt über ein breites Portfolio an Fortbildungen, ist als medizinischer Gutachter, Auditor sowie Ausbilder für das Schwerverletztenversorgungsformat ATLS tätig und nimmt am Notarztdienst in Ansbach teil.

„Ich muss mich bei Dr. Junghanns ganz herzlich bedanken. Er hat mir meinen Start in Bad Kissingen sehr angenehm gemacht und übergibt eine hervorragend geführte Abteilung mit tollen Mitarbeitenden. Gleichzeitig bleibt er uns noch etwas erhalten, was mich sehr freut, da wir stets hervorragend zusammengearbeitet haben. Somit bleibt ein sehr erfahrener, exzellenter Unfallchirurg im Team, was uns und unseren Patientinnen und Patienten sehr zu Gute kommt“, sagt Dr. Wanka.

Auch für die Position des leitenden Oberarztes der Orthopädie und Unfallchirurgie konnte bereits ein Nachfolger gewonnen werden. Dr. Tommaso Micali hat zum 1. Februar im „Eli“ angefangen und war bereits von Juli bis November temporär dort tätig. Die medizinischen Voraussetzungen sowie das tolle Team vor Ort haben ihn überzeugt nun dauerhaft ein Teil des „Teams Eli“ zu werden. Dies sei ein großes Kompliment an die Kolleginnen und Kollegen, so Hermeling.

Dr. Micali ist gebürtiger Italiener und war zuletzt lange Zeit wohnhaft in Einbeck (Niedersachsen). Sein Studium der Humanmedizin absolvierte er in Catania (Italien). Seit 1993 ist er in Deutschland als Arzt tätig. Und durchlief bereits verschiedene Stationen an Kliniken in Italien und Deutschland in diversen leitenden Positionen.